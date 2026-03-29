Αυτός ο διακόπτης μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου

Ένα σύστημα που τοποθετείται τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα αυτοκίνητα μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στη μακροζωία του κινητήρα.

Με αφορμή τη πετρελαϊκή κρίση του 1970, οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπάθησαν να βρουν λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Μία από τις λύσεις που υιοθετήθηκαν ήταν η τοποθέτηση ενός συστήματος που απενεργοποιεί και επανεκκινεί αυτόματα τον κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά τη λειτουργία στο ρελαντί για να μειώσει τον χρόνο αδράνειας.

Χρειάστηκε ωστόσο να περάσουν σχεδόν σαράντα χρόνια για την ευρεία αποδοχή αυτής της τεχνολογίας από τους κατασκευαστές, όταν κυρίως από τον Σεπτέμβριο του 2009 όπου τέθηκε σε ισχύ το ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών Euro 5, ολοένα και περισσότερα οχήματα (ανεξαρτήτως τιμής) άρχισαν να φέρουν το σύστημα start-stop, καθώς η μείωση του ρελαντί μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μια κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Αν και η χρήση τους προσφέρει αισθητά αποτελέσματα, τόσο στις εκπομπές, όσο και στη κατανάλωση, η οποία μειώνεται μεταξύ 3 – 10%, η τεχνολογία είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, καθώς εγείρονται εύλογοι προβληματισμοί σχετικά με το γεγονός ότι η συνεχής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κινητήρα, φθείρει τόσο τον κινητήρα, όσο και άλλα εξαρτήματα, μειώνοντας έτσι την διάρκεια ζωής τους.

Θεωρητικά, ο αυξημένος αριθμός κύκλων ενεργοποίησης-απενεργοποίησης μπορεί πράγματι να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, που υπολογίζεται περίπου στις 50.000 φορές χωρίς τη παρουσία του συστήματος, και με αυτό ενεργοποιημένο πολλαπλασιάζεται κατά 10 φορές. Για να αντέξουν σε αυτές τις καταπονήσεις, οι κατασκευαστές ενισχύουν τις μίζες, εγκαθιστούν πιο ισχυρές μπαταρίες και χρησιμοποιούν ειδικές λύσεις σχεδιασμού για να προσαρμόσουν τα εξαρτήματα στην αυξημένη φθορά.

Την ίδια στιγμή η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων συντήρησης και τη χρήση μόνο συνιστώμενων λαδιών με ειδικά πρόσθετα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτό το χαρακτηριστικό δεν μπορεί απλώς να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε οποιοδήποτε όχημα, αλλά ο σχεδιασμός του συστήματος μετάδοσης κίνησης πρέπει να σχεδιαστεί για αυτό από την αρχή.

Ωστόσο, εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει υπόψη όλες τις λεπτομέρειες κατά τον σχεδιασμό και ο ιδιοκτήτης εκτελεί τακτικά τη προβλεπόμενη συντήρηση, οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι. Παράλληλα οι εταιρείες προσφέρουν συνεχώς βελτιωμένες τεχνικές λύσεις, αν και η ποιότητα της λίπανσης παραμένει μείζονος σημασίας, καθώς το «φιλμ» του λαδιού που περιβάλει τα ρουλεμάν του στροφαλοφόρου άξονα, οφείλει να είναι καλής ποιότητας για να προστατεύει τον κινητήρα από τη τριβή κατά τη διάρκεια κάθε ενεργοποίησης.

Αν λοιπόν εκτελείτε στην ώρα τους τη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή συντήρηση, και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιείτε είναι καλής ποιότητας, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αν όμως νιώθετε το αυτοκίνητό σας να ζορίζεται σε κάθε εκκίνηση, και τα ανταλλακτικά που τοποθετείτε είναι κατώτερης ποιότητας, ίσως είναι καλό να αναλογιστείτε την απενεργοποίηση του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίσετε τη μακροζωία του αυτοκινήτου σας.

