Αυτή είναι η άγνωστη πινακίδα των δρόμων – Τι σημαίνει το μπλε STOP, πού το συναντάμε

Η κόκκινη πινακίδα STOP είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη και σχεδόν σε κάθε χώρα χρησιμοποιείται για να ενημερώνει τους οδηγούς για την ανάγκη επιβράδυνσης και πλήρους στάσης σε διασταυρώσεις, εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Το οκτάγωνο σχήμα της και το έντονο κόκκινο χρώμα έχουν επιλεγεί ώστε να ξεχωρίζουν από κάθε άλλη σήμανση, καθιστώντας την ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα σήματα παγκοσμίως.

Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, όμως, είναι ότι σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού μπορεί κανείς να συναντήσει πινακίδες STOP μπλε χρώματος.

Παρά την εξωτερική τους ομοιότητα με τις κλασικές κόκκινες πινακίδες, έχουν εντελώς διαφορετική λειτουργία και σημασία, προκαλώντας εύλογη περιέργεια και συχνά σύγχυση στους οδηγούς που δεν τις έχουν ξανασυναντήσει.

Σε αντίθεση, ωστόσο, με το παραδοσιακό, κόκκινο STOP, το μπλε χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, όπου οι ιδιοκτήτες θέλουν να υποδείξουν στους οδηγούς ότι πρέπει να σταματήσουν.

Οι εν λόγω πινκακίδες εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αποτελούν επίσημα σήματα κυκλοφορίας που τοποθετούνται από κρατικές ή ομοσπονδιακές αρχές. Αντιθέτως, εξυπηρετούν την οδική ασφάλεια μέσα στην ιδιοκτησία (βλ. γήπεδα γκολφ, ράντσα, μεγάλα κτήματα κ.ο.κ.), ώστε να αποτρέπεται η τέλεση τροχαίων ατυχημάτων εντός αυτής.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει μια μπλε πινακίδα STOP σε δημόσιο δρόμο, μιας και σε αυτήν την περίπτωση θα έχει σοβαρές νομικές συνέπειες.

Τα εν λόγω σήματα απαντώνται και σε άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Μεξικό, αλλά έχουν διαφορετική σημασία συγκριτικά με αυτή στις ΗΠΑ. Αντί να υποδεικνύουν στους οδηγούς να σταματήσουν και αφού ελέγξουν τη διασταύρωση να συνεχίσουν, υποδηλώνουν περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση ή ζώνες όπου απαγορεύεται πλήρως η είσοδος. Σε αυτή την περίπτωση, τα μπλε σήματα STOP επισημαίνουν στους οδηγούς ότι αναγκαστικά πρέπει να στρίψουν.

Το κόκκινο STOP, το οποίο αφορά και τους οδηγούς της χώρας μας, «χρωστά» τη δημιουργία της στον Harry Jackson, ένα αρχιφύλακα από το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, ο οποίος το 1915 εκτελούσε χρέη τροχονόμου σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Αγανακτισμένος από τη σχεδόν ανύπαρκτη ορατότητα στις διασταυρώσεις και τη μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Πήρε ένα ορθογώνιο κομμάτι κόντρα πλακέ, έκοψε τις γωνίες, δίνοντάς του ευδιάκριτο σχήμα και αφού έγραψε STOP στο κέντρο του, το τοποθέτησε στον δρόμο. Πανευτυχής, ο Harry Jackson διαπίστωσε γρήγορα ότι η πινακίδα είχε συμβάλει τα μέγιστα στη μείωση των ατυχημάτων.

Ένα χρόνο αργότερα, οι πινακίδες STOP υιοθετήθηκαν και από το Μίσιγκαν, ενώ με το πέρασμα των χρόνων άρχισαν να… φυτρώνουν σε πολλούς δρόμους του κόσμου, έχοντας καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Πηγή: carandmotor.gr