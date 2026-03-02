MENOY

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άγνωστοι αφήνουν 50 ευρώ στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου – Γιατί δεν πρέπει να τα πάρεις

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Σε ένα νέο τέχνασμα έχουν καταλήξει οι αετονύχηδες στην Ευρώπη, προκειμένου να παραπλανούν τους οδηγούς και να τους κλέβουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Με εντυπωσιακό ρυθμό εξελίσσεται η φαντασία ορισμένων, που επιθυμούν να υφαρπάξουν τόσο το ίδιο το αυτοκίνητο, όσο και αντικείμενα από το εσωτερικό αυτού. Αν και οι τακτικές που ακολουθούνται είναι λίγο πολύ γνωστές, έκπληξη προκαλεί μια νέα πατέντα, όπως είναι η τοποθέτηση χαρτονομισμάτων στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.﻿

Καθώς ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να αντισταθούν στη θέα των μετρητών, η πλειοψηφία των οδηγών βγαίνει ενστικτωδώς από το αυτοκίνητο για να εξακριβώσει πως ένα ή περισσότερα χαρτονομίσματα των 50, των 100 ή ακόμα και των 500 ευρώ βρίσκονται στο παρμπρίζ.

Η κίνηση αυτή, αν και απολύτως φυσιολογική, μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, καθώς την ίδια ακριβώς στιγμή, οι κλέφτες βρίσκουν την ευκαιρία είτε να αρπάξουν αντικείμενα αξίας από το εσωτερικό του αυτοκινήτου ή ακόμα να πάρουν θέση πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου, αφήνοντας τον ιδιοκτήτη του εμβρόντητο.

Όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις αποπροσανατολισμού του οδηγού, έτσι και σε αυτήν αρκούν μερικά δευτερόλεπτα ώστε οι κλέφτες να «χτυπήσουν» και να απομακρυνθούν από το σημείο πριν γίνουν αντιληπτοί.

Ακόμα, λοιπόν, κι αν καταφέρει κανείς να αντιληφθεί ότι τα χαρτονομίσματα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου είναι πλαστά, αυτό δεν είναι ικανό για να αποτρέψει το κακό.

Η πρακτική αυτή είναι πλέον τόσο διαδεδομένη σε χώρες όπως η Γαλλία, αναγκάζοντας ακόμα και τις τοπικές αστυνομικές αρχές να εκδώσουν οδηγίες για το πώς μπορεί και οφείλει κανείς να αντιδράσει σε ένα τέτοιο περιστατικό ώστε να αποφύγει τα χειρότερα.

Πηγή: carandmotor.gr

