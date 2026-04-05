Αφαίρεση διπλώματος και πρόστιμο 350 ευρώ – Ποιο λάθος κάνουν οι οδηγοί με τα φώτα του αυτοκινήτου

Κάθε άνθρωπος που κάθεται πίσω από το τιμόνι γνωρίζει ότι το αυτοκίνητό του φέρει φώτα τα οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να είναι αναμμένα αφενός για να του εξασφαλίζουν καλή ορατότητα και αφετέρου προκειμένου το όχημά του να είναι ορατό στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, οι οδηγοί που υποπίπτουν σε λάθη όσον αφορά τη χρήση των φωτών, με αποτέλεσμα να ενέχει ο κίνδυνος να πέσουν στα δίχτυα της Τροχαίας και στη χειρότερη περίπτωση να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα -ή να το προκαλέσουν.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη σχετίζεται με τη χρήση των φωτών πορείας, δηλαδή της μεγάλης σκάλας που μας βοηθάει να βλέπουμε τον δρόμο σε συνθήκες μη επαρκούς φωτισμού του τελευταίου.

Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα φώτα πορείας όχι μόνο είναι υποχρεωτικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι ικανής έντασης, για τον επαρκή φωτισμό της οδού κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μπροστά από το όχημα. (Άρθρο 67 «Φώτα πορείας» Κ.Ο.Κ. 9/2025).

Το λάθος με τη μεγάλη σκάλα

Αναντίρρητα, η μεγάλη σκάλα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια κατά την οδήγησή μας σε επαρχιακό δρόμο τη νύχτα, μιας και πολλές φορές αποτελεί το μοναδικό μέσο προκειμένου να έχουμε «εικόνα» του δρόμου.

Σε περίπτωση, όμως, που κάνουμε άσκοπη χρήση της δεν αποκλείεται να χρειαστεί να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, να χάσουμε το δίπλωμα οδήγησής μας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, όπως έχουμε παρατηρήσει, πολλοί οδηγοί -είτε από αδιαφορία, είτε από απροσεξία- διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργοποιημένα τα φώτεια πορείας, με αποτέλεσμα να ενέχει ο κίνδυνος να «τυφλώσουν» τους οδηγούς των οχημάτων που έρχονται αντίθετα.

Πρόκειται για ένα λάθος που σύμφωνα με το Άρθρο 40 του νέου Κ.Ο.Κ., τιμωρείται με χρηματική ποινή 350 ευρώ και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες. Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνει ο οδηγός, όταν πρόκειται να συναντηθεί με όχημα που έρχεται αντίθετα, είναι να απενεργοποιήσει τη μεγάλη σκάλα και να επιστρατεύσει τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα).

Πηγή: carandmotor.gr