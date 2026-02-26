Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παύλου Μελά για το 2026

Με 21 ψήφους υπέρ και μία κατά υπερψηφίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο προϋπολογισμός του Δήμου Παύλου Μελά για το οικονομικό έτος 2026.

Ο προϋπολογισμός του 2026 ανέρχεται σε 75.879.008,26 ευρώ και είναι λογιστικά ισοσκελισμένος, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κατάρτισή του πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, με αυξημένα λειτουργικά κόστη, πληθωριστικές πιέσεις και σημαντικές ανελαστικές δαπάνες που αφορούν μισθοδοσία, ενέργεια, συμβατικές υποχρεώσεις και πάγιες ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.

Κατά την εισήγησή του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παντελής Αδαμούδης, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αποτελεί μία από τις κορυφαίες διαδικασίες κάθε δημοτικής περιόδου, καθώς «ο προϋπολογισμός, μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα, είναι η καρδιά κάθε διοίκησης», αποτυπώνοντας με σαφήνεια προτεραιότητες, στόχους και επιλογές.

«Αντιμετωπίζουμε πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένα λειτουργικά κόστη και ανελαστικές δαπάνες που δεν “κουρεύονται” με ευχολόγια. Μισθοδοσία, ενέργεια, συμβάσεις, υποχρεώσεις – αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι διπλός: αφενός η διατήρηση αξιόπιστων, καθημερινών και λειτουργικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και αφετέρου η υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που μειώνουν μεσοπρόθεσμα το κόστος και βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στις γειτονιές» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αδαμούδης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημοσιονομική πειθαρχία και στο οργανωμένο «νοικοκύρεμα», με ενίσχυση της εισπραξιμότητας με όλα τα νόμιμα εργαλεία, βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, ώστε να περιορίζονται περιττές επιβαρύνσεις και να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι.

Όπως τονίστηκε, ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί προϋπολογισμό εντυπώσεων, αλλά προϋπολογισμό αντοχής, προετοιμασίας και κατεύθυνσης. Δεν περιορίζεται στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά θέτει τις βάσεις για παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα σε πολλά πεδία, σε άμεσες παρεμβάσεις, στο πράσινο, στην ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών, στις γειτονιές που έχουν ανάγκη ενίσχυσης και στις κοινωνικές δομές που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή.