ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ξεκινούν οι διαλέξεις χειμερινού εξαμήνου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνουν την έναρξη διαλέξεων του χειμερινού εξαμήνου στο “Ανοιχτό Πανεπιστήμιο”, τη δράση θεσμό που έχει νέα θεματολογία, με τίτλο: «Η Δύναμη της πρόληψης – συναντήσεις για την υγεία του δημότη».

Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πανεπιστημιακοί, δάσκαλοι και ειδικοί ερευνητές μοιράζονται με το κοινό σκέψεις και απόψεις σε επιμέρους επιστημονικά θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τους δίνουν πρόσβαση σε πολύτιμες γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου) και θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Για να δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά πατήστε ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις εγγραφής ξεκινούν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, ώρα 09:00 π.μ. και γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/apth

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ενήλικες (άνω των 18 ετών) με μοναδικό κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας.
Μετά το τέλος των μαθημάτων, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313318661-8662-8663-8664-8665

Δήμος Θεσσαλονίκης

