MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Λαγκαδά

|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου στον Δήμο Λαγκαδά.

Το Δημοτικό Ιατρείο στεγάζεται στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, 1ος όροφος, στο Λαγκαδά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, ιατρός θα βρίσκεται στο ιατρείο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 1:00 μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ., παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως:

-Ιατρική εξέταση

-Συνταγογράφηση

Και λοιπές υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας προς τους δημότες

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και τη διευκόλυνση των πολιτών στην πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο 23940 20802.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες ψήφισαν Άνδρο ως τον καλύτερο προορισμό για πεζοπορία στην Ελλάδα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – Κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Συντριβή ιατρικού ελικοπτέρου στο Τενεσί – Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

EUROBANK 3 ώρες πριν

Eurobank: Χορηγός της Τελετής Απονομής του “Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” για έκτη συνεχή χρονιά, στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Καλούμε τους πολίτες να μην αποδεχτούν τον Προσωπικό Αριθμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά