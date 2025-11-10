Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Λαγκαδά

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου στον Δήμο Λαγκαδά.

Το Δημοτικό Ιατρείο στεγάζεται στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, 1ος όροφος, στο Λαγκαδά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, ιατρός θα βρίσκεται στο ιατρείο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 1:00 μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ., παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως:

-Ιατρική εξέταση

-Συνταγογράφηση

Και λοιπές υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας προς τους δημότες

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και τη διευκόλυνση των πολιτών στην πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο 23940 20802.