Ξεκινά η διαδικασία για τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι από σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025,ξεκινούν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς.

Καλούνται οι νέες και οι νέοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών, που διαμένουν ή εργάζονται στην Καλαμαριά και επιθυμούν να συμμετέχουν, να εγγραφούν στο Μητρώο Νέων. Από το Μητρώο αυτό θα προκύψει η επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς θα αποτελείται από 35 τακτικά και 15 αναπληρωματικά μέλη και θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου. Στόχος του είναι η ενίσχυση του διαλόγου και η συμμετοχή της νεολαίας στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων μπορούν να είναι:

α) 9 εκπρόσωποι από τα 15μελή των Δημοσίων Λυκείων του Δήμου Καλαμαριάς,

β) 5 εκπρόσωποι από φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες ή ομάδες νέων του Δήμου που δραστηριοποιούνται σε θέματα Νεολαίας τα τελευταία τουλάχιστον δύο (2) έτη. Κάθε φορέας, συλλογικότητα ή ομάδα για να εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει θεσμική υπόσταση και/ή να δραστηριοποιούνται σε αυτήν τουλάχιστον 10 νέες/νέοι ηλικίας 15–29 ετών,

γ) 2 τουλάχιστον νέοι-νέες εκπρόσωποι από συλλόγους ΑμεΑ της Καλαμαριάς,

δ) 20 νέες/νέοι ηλικίας 15–29 ετών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω εγγραφής στο Μητρώο Νέων, το οποίο θα δημιουργηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:59.

Η κλήρωση για την επιλογή των μελών θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή και θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/pw96wXZ35uw65b358

Επικοινωνία: youthcouncil.kalamaria@pmantzar

Instagram: @youthcouncil_kalamaria

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί όλες και όλους τους νέους της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά, συμβάλλοντας στη φωνή και τη δράση της νεολαίας για μια πιο συμμετοχική και δημιουργική Καλαμαριά.