Τους ήρωες του Έπους του ’40 τίμησε ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου – Δείτε τις φωτογραφίες

Με λαμπρότητα και αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου τίμησε τους αγωνιστές του Έπους του ’40, όσους πρόταξαν τα στήθη τους απέναντι στον σιδερόφρακτο κατακτητή και έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Οι εκδηλώσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου-Κορδελιού ξεκίνησαν με την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Με την ολοκλήρωσή της, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησαν οι μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Ελευθερίου-Κορδελιού, Μαρία Σασενίδου και Αγγελική Πανταζοπούλου.

Συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, η οποία παιάνιζε εμβατήρια, επίσημοι και πλήθος κόσμου έφτασαν στην πλατεία Σκρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Παύλου Μελά. Εκεί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ξεκίνησε η κατάθεση στεφάνων.

Στεφάνια κατέθεσαν ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο Αστέριος Κομματάς, περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της περιφερειάρχη, Αθηνάς Αηδονά, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης, Συμεών Κουπελόγλου, η αντιδήμαρχος Παιδείας Κορδελιού-Ευόσμου, Σύμινα Καλού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ανδρέας Κεχαγιάς, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου, η πρόεδρος της Κοινότητας Ελευθερίου-Κορδελιού, Έφη Καπνοπούλου, εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, και του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μαθητές και εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός Ύμνος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με την παρέλαση, στην κεφαλή της οποίας βρισκόταν η Φιλαρμονική του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και μια μεγάλη ελληνική σημαία. Με περηφάνεια μαθητές σχολείων του Ελευθερίου-Κορδελιού και μέλη πολιτιστικών συλλόγων διέσχισαν με άριστο βηματισμό την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κερδίζοντας θερμά χειροκροτήματα.

Στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου η δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, ο πανηγυρικός της ημέρας και η κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της κεντρικής πλατείας.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησαν οι μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ Ευόσμου Κατερίνα Καλιόγλου και Λαμπριάννα Κεραμιδά, ενώ στεφάνι κατέθεσαν ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κορδελιού-Ευόσμου, Γιώργος Μαξούρας, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Φωνής Λογικής, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ευόσμου, Παναγιώτης Χερκελετζής, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Πνοή», Κλεάνθης Μανδαλιανός, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων, προσκόπων και πολιτιστικών συλλόγων.

Στην παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, συμμετείχαν μαθητές και μέλη αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Ευόσμου.

«Τα νιάτα του τόπου μας αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες στην παρέλαση απέτισαν φόρο τιμής στους αγωνιστές του ’40, σκορπώντας σε όλους μας ρίγη συγκίνησης. Πέρασαν 85 χρόνια από την ημέρα που ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια ένα μεγάλο “ΟΧΙ” στον κατακτητή και στο φασισμό. Οι πρόγονοί μας, μένοντας πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά του ελληνισμού, πολέμησαν με ανδρεία και γενναιότητα στα βουνά της Βορείου Ηπείρου έναν πολλαπλάσιο και καλύτερα οργανωμένο εχθρό, κερδίζοντας το θαυμασμό όλου του ελεύθερου κόσμου. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά σε όλους μας!», δήλωσε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.