Τον τίτλο “Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026” διεκδικεί ο Δήμος Θέρμης

Τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας διεκδικεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Θέρμης. Ο φάκελος διεκδίκησης για το 2026 περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες δράσης με κεντρικό όραμα «η Θέρμη να αναδειχθεί σε πανελλαδικό πρότυπο ‘νεανικού οικοσυστήματος’, όπου οι νέοι συνδιαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της πόλης». “Η επιλογή της Θέρμης ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 δεν θα είναι μόνο μια τιμητική διάκριση, αλλά και μια επένδυση σε ένα ζωντανό και λειτουργικό μοντέλο νεανικής ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για κάθε δήμο της χώρας σε αυτόν τον τομέα.

Στρατηγικός στόχος της υποψηφιότητας του Δήμου Θέρμης είναι η νεολαία να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών για εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτισμό, αθλητισμό, περιβάλλον και κοινωνική συμμετοχή. Να καταστεί η Θέρμη πρότυπο πόλης που μαθαίνει, καινοτομεί και αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργασία Δήμου, φορέων και νεολαίας. Η επιλογή της Θέρμης ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026 θα έχει και κοινωνικό αντίκτυπο καθώς θα συμβάλλει στην ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας, βιωσιμότητας, συμμετοχής και ένταξης των νέων, με έμφαση στη συμπερίληψη και στη μέτρηση κοινωνικού οφέλους”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.

Η πρόταση κατατίθεται από τον Δήμο Θέρμης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης, το οποίο λειτουργεί με σοσιοκρατικό μοντέλο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων.

Οι βασικοί πυλώνες

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, στη διαμόρφωση του οποίου συμμετείχαν με ιδέες και προτάσεις οι νέοι της περιοχής, περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες δράσης:

1. Ενεργή Πολιτειότητα: Προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, ενίσχυση του διαλόγου με τους θεσμούς και καλλιέργεια δημοκρατικής κουλτούρας.

2. Πολιτισμός: Ανάδειξη της δημιουργικότητας των νέων μέσα από τέχνες, μουσική, θέατρο, χορό και εκφραστικές μορφές με σύγχρονο χαρακτήρα.

3. Αθλητισμός: Ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας καθώς και της ψυχικής ευεξίας, της ευγενούς άμιλλας και της ομαδικότητας μέσω του αθλητισμού, με παράλληλη σύνδεση με το περιβάλλον και τη διεξαγωγή άθλησης στη φύση.

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση: Δημιουργία ευκαιριών για τους νέους να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Ενδεικτικές δράσεις

Κάποιες από τις ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υποψηφιότητας είναι οι ακόλουθες:

• Open Air Art Festival στο Φράγμα Θέρμης. Μετατροπή του φυσικού τοπίου σε χώρο πολιτισμού, δημιουργίας και συνάντησης. Εκδηλώσεις καθημερινά για περίπου έναν μήνα το καλοκαίρι, ανοιχτές σε νέους δημιουργούς και κοινό. Το Open Air Art Festival στο Φράγμα Θέρμης επιδιώκει να μετατρέψει έναν εμβληματικό φυσικό χώρο σε πολυδιάστατο κέντρο πολιτισμού, τέχνης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το Φράγμα Θέρμης γίνεται το σημείο αναφοράς για νέους δημιουργούς, κοινότητες και επισκέπτες, προσφέροντας ένα πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων διάρκειας ενός μήνα το καλοκαίρι του 2026. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της νεανικής δημιουργίας, η προώθηση της συμμετοχικότητας, καθώς και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως φορέα πολιτιστικής ταυτότητας.

•Media & AI Literacy Workshop: εκπαίδευση των νέων στον εντοπισμό fake news και υπεύθυνη χρήση AI σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο.

• Διάλογοι Νέων: θεματικές συζητήσεις με πανεπιστημιακούς για κοινωνικά ζητήματα.

• Ζω και Ζωγραφίζω τον τόπο μου: συλλογική εικαστική δράση εμπνευσμένη από το έργο «Γκουέρνικα».

• Άγγιξε – Νιώσε – Κατάλαβε: βιωματικά εργαστήρια ενσυναίσθησης από το ΚΔΑΠ-μεΑ «Αγκαλιά-Ζω».

• Προγράμματα STEM & Περιβάλλοντος με συμμετοχή ερευνητών του ΕΚΕΤΑ.

• Thermis Youth Forum: ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο νέων.



Συνεργάτες-υποστηρικτές



Κύριοι Συνεργάτες και υποστηρικτές της υποψηφιότητας του Δήμου Θέρμης και του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Θέρμης είναι οι εξής: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Εθνικό Κέντρο Ερευνών & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (E.K.E.T.A), Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), Κέντρο Διάδοσης Επιστημών – Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), Ολυμπιακό Μουσείο, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, American School Farm, Thess-Δίκτυο, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης, Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Mamagea, MoveIt, Ifinity Greece, Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Λαμιέων, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Θερμαϊκού.