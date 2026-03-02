Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς σε κίνδυνο – Τα επιστημονικά δεδομένα απορρίπτουν τον διαγωνισμό real estate στην Μαρίνα της Αρετσούς

Το “καμπανάκι” για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο παράκτιο μέτωπο κρούει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Όπως αναφέρει, “τα σενάρια που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου προβλέπουν ότι σε βάθος χρόνου η άνοδος της στάθμης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το ένα μέτρο”.

“Οι σχεδιαζόμενες χρήσεις real estate και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε μία περιοχή που τα ίδια τα σενάρια του MedSeaRise κατατάσσουν στις πλέον ευάλωτες”, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

“Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς δεν είναι επενδυτικό προϊόν”, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς:

“Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν υπαρκτό και μετρήσιμο κίνδυνο: την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου Interreg Euro-MED MedSeaRise, στο οποίο ο Δήμος συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος με την Καλαμαριά ως ελληνική μελέτη περίπτωσης, καταδεικνύουν αυξημένη τρωτότητα σε περιοχές όπως η Αρετσού, η Νέα Κρήνη και η Μίκρα.

Τα σενάρια που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου, με τη μελέτη να εκπονείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και να παρουσιάζεται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., προβλέπουν ότι σε βάθος χρόνου η άνοδος της στάθμης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το ένα μέτρο.

Τα δεδομένα είναι σαφή: Ο σχεδιασμός στο παράκτιο μέτωπο δεν μπορεί να παραμένει στατικός ούτε να αγνοεί την κλιματική πραγματικότητα.

«Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι θεωρία. Είναι ένας άμεσος κίνδυνος που επηρεάζει το παράκτιο μέτωπο, τις υποδομές, την καθημερινότητα και την τοπική οικονομία. Οφείλουμε να σχεδιάζουμε διαφορετικά», τονίζει η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Η κλιματική προσαρμογή αποτελεί υποχρέωση, όχι επιλογή.

Παρά τα σαφή επιστημονικά δεδομένα, το Υπερταμείο συνεχίζει τον διεθνή διαγωνισμό αξιοποίησης της Μαρίνας Αρετσού, αγνοώντας την τεκμηριωμένη θέση του Δήμου Καλαμαριάς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όμορων δήμων και την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας.

Οι σχεδιαζόμενες χρήσεις real estate και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε μία περιοχή που τα ίδια τα σενάρια του MedSeaRise κατατάσσουν στις πλέον ευάλωτες.

Η αντίφαση είναι προφανής: Από τη μία, επιστημονική τεκμηρίωση που επιβάλλει προσαρμογή, ήπιες παρεμβάσεις και θωράκιση.

Από την άλλη, επιλογές που θα επιβαρύνουν περαιτέρω ένα ήδη ευάλωτο παράκτιο σύστημα. Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς δεν είναι επενδυτικό προϊόν. Είναι δημόσιος χώρος, φυσικό οικοσύστημα και η μοναδική ανοιχτή ανάσα της πόλης και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Καλαμαριάς παραμένει στην σταθερή και πάγια θέση του. Ο σχεδιασμός για τη Μαρίνα και το σύνολο του παραλιακού μετώπου οφείλει να στηρίζεται στα δεδομένα, να σέβεται το περιβάλλον και να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της περιοχής.

Η κλιματική κρίση δεν επιτρέπει επιλογές που κοιτούν μόνο το παρόν. Η ευθύνη απέναντι στο μέλλον της πόλης είναι αδιαπραγμάτευτη”.