To Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Βενετία

Με διπλή παρουσία, στο ευρωπαϊκό έργο για τη βιωσιμότητα Green SCAP και στην αγορά κινηματογραφικών προορισμών Venice Locations Market, όπου φιλοξενήθηκε μαζί με την ελληνική αποστολή, που συντόνισαν το ΕΚΚΟΜΕΔ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Venice Production Bridge – το επαγγελματικό τμήμα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Η φετινή χρονιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό οπτικοακουστικό τομέα, καθώς η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα στη Βενετία, αναδεικνύοντας τη διεθνή δυναμική και την εξωστρέφεια της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.

«Η παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Film Office στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για τέταρτη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη σταθερή μας επένδυση στην εξωστρέφεια του οπτικοακουστικού τομέα, στη βιωσιμότητα και την καινοτομία στην περιοχή μας, με στόχο την προώθηση της Κεντρικής Μακεδονίας ως ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού κινηματογραφικού προορισμού.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για την Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα στη Βενετία να αναδείξει τη δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής σε ένα από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ διεθνώς.

Ιδιαίτερα σημαντική για μας ήταν η ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου Green SCAP, όπου το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο συνδιοργανώσαμε με το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, παρουσιάστηκε ως καλή περιφερειακή πρακτική για την προώθηση της βιωσιμότητας στον οπτικοακουστικό τομέα. Μέσα από αυτό το εργαστήριο αποδείξαμε έμπρακτα ότι η πράσινη μετάβαση δεν βασίζεται μόνο στην κατάρτιση επαγγελματιών, αλλά και στη δημιουργία συνεργασιών, δικτύων και κοινών δράσεων για τη βιωσιμότητα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

To Green SCAP Thessaloniki ως καλή πρακτική

Η τελική εκδήλωση του Green SCAP (Green Skills for Cinema and Audiovisual Productions), που συντόνισε ο Πρόεδρος του Veneto Film Commission Luigi Bacialli, συγκέντρωσε τους εταίρους του έργου, εκπαιδευτές, ειδικούς στη βιωσιμότητα, επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, που παρουσίασαν τα αποτελέσματα ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης, αφιερωμένου στο μέλλον της βιώσιμης κινηματογραφικής δημιουργίας. Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Δευθυντής του Veneto Film Commission και Πρόεδρος του δικτύου Italian Film Commissions, Jacopo Chessa, η συντονίστρια του δικτύου Green Film και επιμελήτρια του Green SCAP, Linnea Merzagora, η παραγωγός και επικεφαλής εκπαιδεύτρια του προγράμματος, Serena Alfieri, ο συντονιστής προγράμματος στο Power House Hub της Μαγιόρκα, Pedro Barbadillo και ο διαχειριστής βιωσιμότητας και εκπαιδευτής του Green SCAP, Claudio Savelli.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, που εκπροσώπησε η αναπληρώτρια προϊσταμένη Καλλίτσα Πανταζή, παρουσίασε τη σημασία των συνεργειών στα ευρωπαϊκά έργα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούν για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκπροσώπησε η αναπληρώτρια προϊσταμένη Λίνα Μυλωνάκη, παρουσίασε ως καλή πρακτική το Green SCAP Thessaloniki, το εργαστήριο κατάρτισης που συνδιοργάνωσε την άνοιξη του 2026, σε συνεργασία με το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, στο πλαίσιο του έργου. Η παρουσίαση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Θεσσαλονίκη λειτούργησε ως ένα «ζωντανό εργαστήριο» για τη βιώσιμη κινηματογραφική παραγωγή, συνδέοντας την κατάρτιση επαγγελματιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επαγγελματικούς φορείς του χώρου, την AGORA του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και τους θεσμικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Venice Locations Market

Παράλληλα, το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη νεοσύστατη αγορά κινηματογραφικών προορισμών Venice Locations Market, όπου φιλοξενήθηκε μαζί με την ελληνική αποστολή, που συντόνισε το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Το Venice Locations Market είναι μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ της Βενετίας που συγκεντρώνει κινηματογραφικά στούντιο, κορυφαίους προορισμούς γυρισμάτων, τεχνικές υποδομές και οργανισμούς υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο περιβάλλον επαγγελματικών συναντήσεων για παραγωγούς, location managers και στελέχη της διεθνούς βιομηχανίας. Στόχος είναι η ανάδειξη κινηματογραφικών προορισμών και η διασύνδεσή τους με παραγωγούς που αναζητούν κατάλληλες τοποθεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία για τις παραγωγές τους.

Κατά τη διάρκεια της αγοράς, το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε σειρά επαγγελματικών συναντήσεων με Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου, προβάλλοντας την Κεντρική Μακεδονία ως ανταγωνιστικό και φιλικό προορισμό για κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γυρίσματα και ενισχύοντας τις σχέσεις συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, film commissions και φορείς της παγκόσμιας οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP (Erasmus+) υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Film Office Κεντρικής Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο Green SCAP είχε την εποπτεία του ευρωπαϊκού δικτύου Green Film -Trentino Film Commission, ενώ συνεργάστηκαν οι οργανισμοί CNA Veneto, Arpa Veneto και New Institute Centre for Enviromental Humanities (NICHE).

Το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP υλοποιήθηκε τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.