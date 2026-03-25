Τιμήθηκε η Εθνική Παλιγγενεσία στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

THESTIVAL TEAM

Με πάσα τιμή εορτάσθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων και Αγίας Παρασκευής Μενεμένης ενώ ακολούθως τελέστηκαν Επιμνημόσυνες δεήσεις στο Μνημείο του Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χρυσοστόμου στην Πλατεία Τσομπάνογλου στη Μενεμένη και στο Μνημείο της Αγωνιζόμενης Μάνας του Λαού στην Πλατεία Επταλόφου στους Αμπελόκηπους.

Τους πανηγυρικούς της ημέρας εκφώνησε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μενεμένης ο κ. Αμβρόσιος Λαζαρίδης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου ενώ στο μνημείο της Αγωνιζόµενης Μάνας του Λαού (πλατεία Επταλόφου) τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος νωρίτερα, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αρχιστράτηγου της Επανάστασης στη Μακεδονία Εμμανουήλ Παππά στην ομώνυμη πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν οι παρελάσεις της μαθητικής νεολαίας και των συλλόγων του Δήμου στην οδό Θωμά Χατζίκου στη Μενεμένη και στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους.

Τις παρελάσεις τίμησαν με την παρουσία τους Αντιδήμαρχοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων στεφάνι κατέθεσε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Στράτος Σιμόπουλος ενώ την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αθηνά Αηδονά εκπροσώπησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Κυρίζογλου.

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Μαθητική παρέλαση

