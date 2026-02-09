MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Υγειονομικός εξοπλισμός στο Θεαγένειο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Υγειονομικό εξοπλισμό παρέδωσε το πρωί στη διοίκηση του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα τελευταία χρόνια το «Θεαγένειο» έχει ενισχυθεί με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αξίας επτά εκατομμυρίων ευρώ, μέσω των κονδυλίων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ανάλογη στήριξη θα δοθεί και στο νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στην έκταση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.

Όπως μεταδίδει το ertnews, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Μελίνα Δερμεντζοπούλου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα νέα αυτά μηχανήματα, που στοχεύουν σε ταχύτερη διάγνωση, την ασφαλέστερη θεραπεία και τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών.

