Θεσσαλονίκη: Υγειονομικός εξοπλισμός στο Θεαγένειο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Υγειονομικό εξοπλισμό παρέδωσε το πρωί στη διοίκηση του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα τελευταία χρόνια το «Θεαγένειο» έχει ενισχυθεί με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αξίας επτά εκατομμυρίων ευρώ, μέσω των κονδυλίων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ανάλογη στήριξη θα δοθεί και στο νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στην έκταση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.
Όπως μεταδίδει το ertnews, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Μελίνα Δερμεντζοπούλου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα νέα αυτά μηχανήματα, που στοχεύουν σε ταχύτερη διάγνωση, την ασφαλέστερη θεραπεία και τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ιστορικής Αμερικάνικης Λεγεώνας-Παράρτημα Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη
- Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονου κορίτσι που έπεσε σε σιντριβάνι
- Λακωνία: Η σύζυγος και ο αδερφός 63χρονου σκηνοθέτησαν τον τόπο θανάτου για να αποφύγουν ελέγχους και ποινικές κυρώσεις