ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Τέλος εποχής για το πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας – Άδειασε από οχήματα ενόψει της ανάπλασης – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Παρελθόν αποτελεί από χθες το απόγευμα το πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η τελευταία που η πλατεία Ελευθερίας λειτούργησε ως χώρος στάθμευσης για οχήματα αφού όπως είχε γίνει γνωστό, στις 16:00 χθες το απόγευμα θα σταματούσε η λειτουργία του. Πλέον έχει αδειάσει ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τοποθετηθούν λαμαρίνες περιμετρικά αυτής και να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης και μετατροπής του χώρου σε Πάρκο Μνήμης, αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Σε ό,τι αφορά στις θέσεις στάθμευσης, έχουν ήδη δημιουργηθεί 237 θέσεις παρκαρίσματος εντός του ΟΛΘ και μέχρι τέλος Μαρτίου θα διαμορφωθεί σε πάρκινγκ και το οικόπεδο της ΓΑΙΑΟΣΕ που πέρασε στα «χέρια» του δήμου Θεσσαλονίκης και βρίσκεται απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο.

“Χαρούμενος και υπερήφανος για τη διοίκηση μας και τον Δήμαρχο μας. Μία οφειλόμενη ανάπλαση που ξεκίνησε η διοίκηση Μπουτάρη θα γίνει πραγματικότητα. Όταν πριν από 4 χρόνια η διοίκηση που θέλουμε να ξεχάσουμε έστρωσε ξανά άσφαλτο στην υπό ανάπλαση πλατεία ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι και το έκανα. Δεν άντεχα αυτή τη ντροπή!”, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφία από την -άδεια πια από οχήματα- πλατεία Ελευθερίας.

Θεσσαλονίκη

