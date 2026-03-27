Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου στη Βούλγαρη – Δείτε εικόνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου που απαλλοτριώθηκε, έναντι του Ι.Ν. των Τριών Ιεραρχών, στην περιοχή της Βούλγαρη.

Με την επιχείρηση των συνεργείων του Δήμου Θεσσαλονίκης απομακρύνονται εστίες μόλυνσης, απελευθερώνεται και αποδίδεται στους πολίτες ζωτικός δημόσιος χώρος.

Οι παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες συνεχίζονται, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.