Θεσσαλονίκη: Ποιος δεν θέλει να γίνει το πάρκο μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων στην πλατεία Ελευθερίας;

«Μπλοκάρει» ξανά το εμβληματικό έργο ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας στον δήμο Θεσσαλονίκης, με τον δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού να καταθέτει την τρίτη στη σειρά προσφυγή.

Το συγκεκριμένο έργο στην Πλατεία Ελευθερίας και η δημιουργία Πάρκου Μνήμης σε έναν μαρτυρικό για την Ισραηλιτική Κοινότητα χώρο αποτέλεσε προτεραιότητα για τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της. Σε αυτό το πλαίσιο, διεκδικήθηκε από το Πράσινο Ταμείο η συνολική χρηματοδότηση των εργασιών, ενώ ακολούθησαν τον Απρίλιο του 2024 η προκήρυξη του διαγωνισμού και η διαδικασία δημοπράτησής του.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους η Δημοτική Επιτροπή όρισε προσωρινό ανάδοχο τον υποψήφιο που προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου. Έναν μήνα αργότερα κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή από τον δεύτερο μειοδότη, η οποία ανατράπηκε, τελικώς, από το Διοικητικό Εφετείο, κρίνοντας πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν νομότυπη.

Ακολούθησε και δεύτερη προσφυγή από τον ίδιο εργολάβο με το Διοικητικό Εφετείο να την απορρίπτει εν μέρει τον Οκτώβριο του 2025 και τον δήμο Θεσσαλονίκης να καλεί τον πρώτο μειοδότη να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το έργο με αποτέλεσμα να ανακηρύσσεται οριστικός ανάδοχος στις 5 Νοεμβρίου.

Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε χθες, 17 Νοεμβρίου, νέα, τρίτη στη σειρά προσφυγή και πάλι από τον δεύτερο μειοδότη, για τυπικούς λόγους. Από τη δημοτική αρχή έχει τονιστεί πως οι εργασίες του Πάρκου Μνήμης θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο με τις τελευταίες εξελίξεις το έργο «μπλοκάρει» και πάλι χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος έναρξης των εργασιών.

Πηγές από τον δήμο Θεσσαλονίκης αναφέρουν πως οι αλλεπάλληλες προσφυγές οδηγούν σε συνεχή αδιέξοδα και στερούν από την πόλη έναν ζωτικής σημασίας δημόσιο χώρο.