Θεσσαλονίκη: Πέφτει η αυλαία στα 60α Δημήτρια

Με την παράσταση Sillilab: No difference between ho ho ho!!!, παραγωγής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που παρουσιάζεται σήμερα σε πανελλήνια πρώτη στο κοινό, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 21.00, ολοκληρώνονται τα επετειακά 60α Δημήτρια.

Η αυλαία πέφτει για τη μεγαλύτερη και πιο ιστορική γιορτή πολιτισμού της πόλης της Θεσσαλονίκης που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδειξή της, αφήνοντας πίσω της έναν πλούσιο απολογισμό πολιτιστικής δημιουργίας, συμμετοχής και συγκίνησης.

Οι εκδηλώσεις του προγράμματος που κινήθηκαν στους άξονες της μουσικής, του θεάτρου, των εικαστικών, της όπερας, του χορού, του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας, αποδεικνύουν για ακόμη μια χρονιά πως η Θεσσαλονίκη αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με σπουδαίες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που αγκάλιασαν το ιστορικό κέντρο της πόλης και καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε 11 διαφορετικούς χώρους – θέατρα, μουσεία, υπαίθριους χώρους, τα 60α Δημήτρια συνέθεσαν ένα πολύμορφο πολιτιστικό μωσαϊκό.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το διεθνές πρόγραμμα συνεργασιών, που ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως κόμβο συνάντησης σύγχρονων καλλιτεχνών και οργανισμών. Παράλληλα, οι νέες παραγωγές και οι αναθέσεις έργων σε Έλληνες δημιουργούς έδωσαν χώρο στην πρωτοπορία και στην πειραματική δημιουργία, ενώ η ανταπόκριση του κοινού στις εκδηλώσεις, κινήθηκε σε έντονους φεστιβαλικούς ρυθμούς με δυναμική παρουσία του κοινού και με περισσότερους από 35.000 επισκέπτες να παρακολουθούν τις δράσεις.

Τα 60ά Δημήτρια τίμησαν τη μακρόχρονη ιστορία του θεσμού, με επετειακές εκδηλώσεις και αφιερώματα προτείνοντας παράλληλα ένα βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με τον αριθμό 60 να γίνεται η αφορμή ώστε από το χθες και τις συγκινήσεις του να κοιτάξουμε το αύριο και τις προκλήσεις που υπόσχεται.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες, τους εθελοντές, το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συμβολή τους στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης.

Φυσικά, πριν από όλους, ευχαριστούν το στο κοινό της πόλης που τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις των επετειακών 60ων Δημητρίων και που επί έξι δεκαετίες στηρίζει με συνέπεια και αγάπη τα Δημήτρια.