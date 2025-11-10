Θεσσαλονίκη: Πάρκο πρασίνου στην “Αλυσίδα” ζητούν κάτοικοι της Χαριλάου – Τι απαντά ο Αγγελούδης

Να δημιουργηθεί πάρκο στην Αλυσίδα, στην περιοχή της Χαριλάου και να μην μετατραπεί το πρώην εργοστάσιο παραγωγής παπουτσιών, που γκρεμίστηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, σε χώρο γραφείων τράπεζας ζήτησαν από τη διοίκηση και τις παρατάξεις του δήμου Θεσσαλονίκης κάτοικοι της περιοχής.

Εκπρόσωποι των κατοίκων παρέστησαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απαιτώντας από τον δήμο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί ένα πάρκο πρασίνου στην Αλυσίδα, με ελεύθερους χώρους για μικρούς και για μεγαλύτερους, λέγοντας πως είναι το μοναδικό οικόπεδο που έμεινε ανοικοδόμητο σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Παράλληλα, ζήτησαν να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας υπόγειου, δημοτικού, πάρκινγκ για να λυθεί το θέμα της στάθμευσης.

Η θέση του δήμου Θεσσαλονίκης

«Προφανώς και στηρίζουμε τους κατοίκους που διεκδικούν περισσότερο πράσινο, περισσότερο δημόσιο χώρο», είπε ο κ.Αγγελούδης εξηγώντας, ωστόσο, πως το οικόπεδο, στο μεγαλύτερο του μέρος, «χάθηκε» οριστικά πριν από μία δεκαετία. «Εάν υπάρχει ένας νόμιμος και θεσμικός τρόπος για να μην οικοδομηθεί το μέρος που ανήκει στους ιδιώτες, τότε δεσμεύομαι ότι θα τον ακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

«Οι προηγούμενες διοικήσεις είναι αυτές που οδήγησαν στην ιδιωτική εκμετάλλευση του χώρου», υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης λέγοντας, παράλληλα, σε ότι αφορά το 1,5 στρέμμα που απέμεινε από τους ιδιώτες εντός της Αλυσίδας πως «δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Αυτό είναι δικιά μας υποχρέωση, να μπορέσουμε να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια και τις προϋποθέσεις να μη χαθεί ο χώρος και να γίνει χώρος πρασίνου».

Συνολικά ο χώρος της Αλυσίδας έχει έκταση δέκα στρεμμάτων και ένα μεγάλο τμήμα του οικοπέδου βρίσκεται στα χέρια τράπεζας, ένα άλλο μέρος σε ιδιώτη, ενώ ο δήμος Θεσσαλονίκης θα επιχειρήσει το κομμάτι που απέμεινε να το απαλλοτριώσει, όπως είπε η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Δήμητρα Αγκαθίδου. «Αφού χάθηκαν χρόνια για τα άλλα δύο τμήματα του οικοπέδου, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να απαλλοτριώσουμε τον χώρο που είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου», σημείωσε η αντιδήμαρχος.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, τοποθετούμενος για το θέμα, δήλωσε σίγουρος πως «όλοι θέλουμε ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε αυτή τη ζώνη πρασίνου», ενώ ο Σπύρος Πέγκας από την ελάσσονα αντιπολίτευση έκανε την πρόταση η δημοτική αρχή να προτείνει ανταλλαγή οικοπέδου με την τράπεζα και παράλληλα να αξιοποιήσει το δικό της κομμάτι ως χώρο πρασίνου.

Ο Δρόσος Τσαβλής, επικεφαλής της παράταξης «’Ολοι Εμείς», αναφέρθηκε σε πληροφορίες ότι υπήρχε μεγάλη ποσότητα αμιάντου στην κατασκευή του κτιρίου της Αλυσίδας,, που με την κατεδάφιση απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα της γειτονιάς και της πόλης. Όπως είπε ο κ.Τσαβλής ήρθε σε επαφή με το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ για να γίνουν μετρήσεις στην περιοχή, μιας που ο δήμος και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορούν να το πράξουν.

Να διαπραγματευτεί η δημοτική αρχή με την τράπεζα για ανταλλαγή, δωρεά ή αγορά άλλου οικοπέδου πρότεινε και ο Νίκος Νικήσιανης από την «Πόλη Ανάποδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ