Θεσσαλονίκη: Παραδίδονται σήμερα νέα παγκάκια στη Νέα Παραλία – Θα τοποθετηθούν 200 σε όλη την πόλη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα παραδώσει σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου νέο αστικό εξοπλισμό στη Νέα Παραλία.

Συγκεκριμένα, ο δήμος θα παραδώσει επτά νέα παγκάκια, δωρεά της εταιρείας «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», και η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ. στη Νέα Παραλία, πλησίον του Μεγάρου Μουσικής (πίσω από το 5ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, 200 νέα παγκάκια τοποθετούνται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες αναλογικά!