Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίστηκε το παλιό λυόμενο σχολείο στη Δελφών – Δείτε φωτογραφίες

Στην κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου λυόμενου σχολείου στη Δελφών με Ψυχάρη προχώρησε σήμερα η διοίκηση Αγγελούδη.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Πρόδρομο Νικηφορίδη, ήρθε το τέλος ενός σχολικού κτιρίου που είχε εγκαταληφθεί εδώ και πολλά χρόνια επειδή είχε κριθεί στατικά ανεπαρκές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Π. Νικηφορίδη

Σας έχω κουράσει με τα έργα; Ήρθε με τη διοίκηση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη το τέλος ενός σχολικού κτιρίου που είχε εγκαταληφθεί εδώ και πολλά χρόνια στη Δελφών με Ψυχάρη επειδή είχε κριθεί στατικά ανεπαρκές αλλα εμενε κουφάρι στη θέση του. Εδώ θα ανεγερθεί ένα από τα τρία βαριάς προκατασκευής κτίρια που θα στεγάσει ένα από τα τρία λυόμενα του σεισμού που έγινε πριν από μισό αιώνα! Μεγάλη χαρά, πλησιάζει Ανάσταση!