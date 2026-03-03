MENOY

Θεσσαλονίκη: Γκρεμίζεται ο τοίχος δίπλα στην Καμάρα που γέμιζε συνέχεια με γκράφιτι και αφίσες – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Γκρεμίζεται ο τοίχος δίπλα στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποτελούσε συνεχώς χώρο για γκράφιτι και αφισοκόλληση.

Από νωρίς το πρωί σήμερα εκσκαφείς βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την κατεδάφιση του τοίχου. Στη θέση του αναμένεται να δημιουργηθεί ένα πράσινο πρανές.

“Έπρεπε να κάνουμε το αυτονόητο και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΦΑΠΟΘ το κάναμε. Η Κάμαρα δεν μπορεί να συνυπάρχει με τις μουτζούρες! Της αξίζει ένα αξιοπρεπές άμεσο περιβάλλον”, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Όπως εξήγησε στο thestival.gr ο κ. Νικηφορίδης, “είχαμε αιτήματα από την Αρχαιολογία αλλά και από πολίτες για την κατάσταση που επικρατούσε εκεί. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, γκρεμίσαμε τον τοίχο και θα φτιάξουμε πρανές με φυτά ώστε να μην υπάρχουν μουτζούρες και δημιουργείται ένα άσχημο περιβάλλον στην Καμάρα”.

Πέρα από το τοιχίο αναμένεται να γκρεμιστεί και μέρος του πλαϊνού τοίχου που επίσης αποτελούσε χώρο αναγραφής συνθημάτων.

