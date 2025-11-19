Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Κ. Γιουτίκα στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” – Σε λειτουργία ο πρωτοποριακός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που εξασφάλισε η Αντιπεριφέρεια

Την Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. και το Ιατρείο Πόνου στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία ο πρωτοποριακός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, που εξασφάλισε η Αντιπεριφέρεια μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το νοσοκομείο, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως ενημερώθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αληλλεγγύης, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, από τον πρόεδρο του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», Μιχάλη Καραβιώτη και τη διευθύντρια της Δ’ Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κυριακή Παπαδοπούλου – Λεγμπέλου, το σύστημα μανομετρίας υψηλής ανάλυσης με το οποίο εξοπλίστηκε η κλινική, καλύπτει τη μεγάλη ανάγκη που υπήρχε για διαγνωστικές εξετάσεις σε νεογνά και παιδιά με προβλήματα και συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος, οι οποίες μέχρι πρότινος διενεργούνταν αποκλειστικά στην Αθήνα.

Πλέον το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» καλύπτει τις ανάγκες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ είναι το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διαθέτει τόσο τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό, σε αυτό τον τομέα.

Παράλληλα, το μηχάνημα Υπερήχων για αποκλεισμούς Περιφερικών Νεύρων που εξασφάλισε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, στο Ιατρείο Πόνου, έδωσε τη δυνατότητα για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υγείας σε χρόνιους ασθενείς. Όπως εξήγησε στους δύο Αντιπεριφερειάρχες, η διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος, Ελένη Κοράκη, αποτελεί «πολύ μεγάλη βοήθεια», καθώς επιτρέπει στους γιατρούς να «σκανάρουν» με υψηλή ακρίβεια τα σημεία του πόνου και να χορηγούν στοχευμένα θεραπευτική αγωγή με μεγάλη αποτελεσματικότητα, ενώ υποστηρίζει και επεμβατικού χαρακτήρα προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

«Διαπιστώνω με χαρά ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στο έργο της διοίκησης του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”, των γιατρών και των νοσηλευτών, μέσα από την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου. Ο στόχος για συνεχή ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας είναι κοινός και εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι να συνδράμουμε στο σπουδαίο έργο που επιτελείτε», επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

Όπως τόνισε ο κ. Γιουτίκας «είναι κεντρική μας επιλογή να αξιοποιούμε ίδιους πόρους της Περιφέρειας στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Είναι ορατό ότι “πιάνουν τόπο”, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και το επόμενο διάστημα ενισχύοντας τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να διασφαλίσουν την υγεία όλων μας».