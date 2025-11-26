MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από τα παρτέρια του δήμου τη μέντα, το θυμάρι και τον δυόσμο

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια ιδιαίτερα περίεργη κλοπή προχώρησαν τα τελευταία 24ωρα άγνωστοι δράστες, καθώς από τα νεοφυτεμένα παρτέρια του δήμου Θεσσαλονίκης «εξαφανίστηκαν» η μέντα, το θυμάρι, ο δυόσμος και άλλα αρωματικά φυτά.

Η αντιδημαρχία Πρασίνου, εδώ και τέσσερις ημέρες φύτεψε σε δώδεκα παρτέρια της Νέας Παραλίας περίπου 1.500 αρωματικά φυτά, θέλοντας να αναβαθμιστεί ο δημόσιος χώρος. Οι υπάλληλοι τοποθέτησαν από λεβάντα, μέντα και θυμάρι έως δενδρολίβανο, αμπαρόριζα, δυόσμο, πράσινη και μπλε λεβαντίνη.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως άγνωστοι ήδη έκλεψαν πάνω από 30 φυτά, ξεριζώνοντας τα από το χώμα και αφήνοντας άδειες τρύπες. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης των παρτεριών, τα συνεργεία εντόπισαν τις απώλειες, τις οποίες και θα φροντίσουν να αντικαταστήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο.

«Η αποκατάσταση του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση του δήμου, αλλά η φροντίδα και η διατήρησή του είναι κυρίως υποχρέωση των δημοτών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, αναφερόμενος στις κλοπές των φυτών από τα παρτέρια.

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ακόμη πως εάν κάποιος από τους πολίτες έχει οικονομική αδυναμία στο να προμηθευτεί τα αρωματικά φυτά για το μπαλκόνι ή τον κήπο του, να προσέρχεται στα φυτώρια του δήμου, προκειμένου να του δίνονται αντί να ξεριζώνονται.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο κ. Τσίπρας είναι ανίδεος με την αλήθεια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου: Το Quartetto di Cremona απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Ειδικός στο ξεπούλημα ο Τσίπρας, έπρεπε να πάει φυλακή για το Μάτι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα μέσα του 2029 θα ολοκληρωθεί το έργο της 6ης προβλήτας του λιμανιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες και σε 16χρονο για τον ξυλοδαρμό 15χρονου στη Νεοχωρούδα – Εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό πάρκο στο δυτικό Λονδίνο – Δείτε βίντεο