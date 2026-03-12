Θεσσαλονίκη: Χρηματοδότηση 967.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά

Με απόφαση την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης, ο Δήμος Λαγκαδά εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 967.000 ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του σταδίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών για τους αθλητές, τους συλλόγους και τη νεολαία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται:

-η αντικατάσταση δαπέδων,

-η αντικατάσταση και αναβάθμιση των φωτιστικών σωμάτων,

-η προμήθεια νέου αθλητικού εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και συστηματικής προσπάθειας της δημοτικής αρχής, η οποία διεκδίκησε την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Λαγκαδά μέσα από διαδοχικές επαφές και τεκμηριωμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Αθλητισμού.

Η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, για τη συνεργασία και τη στήριξη σε μια σημαντική διεκδίκηση του Δήμου Λαγκαδά. Η έγκριση της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της περιοχής μας.

Διεκδικήσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με επιμονή, μέσα από συνεχείς επαφές και τεκμηριωμένα αιτήματα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σύγχρονες και λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τους αθλητές, τους συλλόγους και κυρίως τη νεολαία του Δήμου μας.

Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα για μια ζωντανή τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε στις αθλητικές υποδομές του Δήμου Λαγκαδά, με σχέδιο, επιμονή και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Ο Δήμος Λαγκαδά συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις αθλητικές υποδομές και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες άθλησης για τους πολίτες, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.