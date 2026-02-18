Θεσσαλονίκη: Χωρίς ρεύμα από χθες το Ασβεστοχώρι – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου και δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι αυτή την ώρα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, λόγω της διακοπής ρεύματος το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ασβεστοχωρίου καθώς και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, για να προστατευτούν οι μικροί μαθητές από το ψύχος.

Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την ομαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.