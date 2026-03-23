Θεσσαλονίκη: Απαγορεύεται η αλιεία στη λίμνη Βόλβη και στον Ρήχιο ποταμό – Τι ισχύει

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αλιείας ανακοινώνονται τα εξής:

«Απαγορεύεται η ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο, για προστασία της αναπαραγωγής τους, στη λίμνη Βόλβη, στον Ρήχιο ποταμό και σε όλα τα ρέοντα ύδατα, ρυάκια, ποτάμια, χειμάρρους, που καταλήγουν άμεσα στη λίμνη και σε απόσταση 3.000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους στη λίμνη (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 μ.μ. μέχρι και την 25η ΜΑΪΟΥ 2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 μ.μ..

Επιβάλλεται, με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών, η απομάκρυνση από τη λίμνη όλων των αλιευτικών σκαφών και η συγκέντρωσή τους στην ξηρά στις καθορισμένες θέσεις: Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλωνίας, Ν. Μάδυτο, σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το νερό και αφού προηγουμένως αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, κουπιά κ.λπ.).

Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής), μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής της απαγόρευσης και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων».