Τάξη στο άναρχο παρκάρισμα των τουριστικών λεωφορείων βάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Τάξη στην άναρχη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, που προκαλούν κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ εγκυμονούν κινδύνους για τους οδηγούς των Ι.Χ. αλλά και τους πεζούς, επιχειρεί να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου να λυθεί το χρόνιο αυτό πρόβλημα καταστρώθηκε ειδικό πλάνο με τη χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης. Προηγήθηκε διαβούλευση της δημοτικής αρχής με τους εκπροσώπους των τουριστικών λεωφορείων, με ξεναγούς και εμπλεκόμενους στον κλάδο.

Το «συμμάζεμα» των τουριστικών λεωφορείων συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης, όπου και εγκρίθηκε η χωροθέτηση των νέων θέσεων παρκαρίσματος, ενώ το επόμενο διάστημα, το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση κεντρικών οδικών αρτηριών, η εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του κλάδου και η διευκόλυνση των χιλιάδων επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι νέες θέσεις στάθμευσης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη εντοπίζεται στην περιοχή του Βασιλικού Θεάτρου και στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου λεωφορεία με ελληνικές και ξένες πινακίδες επιβιβάζουν και αποβιβάζουν εκατοντάδες επιβάτες. Αρκετές φορές, τα οχήματα διπλοπαρκάρουν, καταλαμβάνοντας τις περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας και προκαλώντας έντονο μποτιλιάρισμα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, βάσει του νέου σχεδίου, θα χωροθετήσει δέκα θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων επί της Λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου, στο ρεύμα από την Εγνατία προς τη Λεωφόρο Στρατού. Οι θέσεις αυτές θα εξυπηρετούν λεωφορεία που μεταφέρουν επισκέπτες στο Βυζαντινό και Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Λευκό Πύργο και σε άλλα μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος. Στα συγκεκριμένα σημεία είναι σε ισχύ το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με περίπου 24 θέσεις για παρκάρισμα επισκεπτών επί πληρωμή, οι οποίες καταργούνται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, χωροθετούνται πέντε θέσεις στάθμευσης επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη, μεταξύ Κατσιμίδη και 3ης Σεπτεμβρίου, που θα εξυπηρετούν λεωφορεία με επισκέπτες που επιθυμούν να μεταβούν στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, στο Μουσείο Κεμάλ, στην Αρχαία Αγορά κ.α. Τέσσερις νέες θέσεις θα διαμορφωθούν στην εσοχή μήκους 50μ. που υπάρχει στην οδό Αγ. Δημητρίου, απέναντι από το ΥΜΑΘ. Τρεις θέσεις στάθμευσης θα δοθούν επί της οδού Κων/νου Οικονόμου – περιοχή εμπορικού κέντρου «One Salonica», εξυπηρετώντας λεωφορεία με επισκέπτες για Λαδάδικα, Μοδιάνο, Μπεζεστένι, Καπάνι, Εβραϊκό Μουσείο (Αγ. Μηνά), ενώ δύο θέσεις δίνονται επί της οδού Ακροπόλεως, μεταξύ των οδών Στεργίου Πολυδώρου και Επταπυργίου για τα οχήματα με τουρίστες στην Άνω Πόλη, Μονή Βλατάδων, Πύργο Τριγωνίου, Επταπύργιο, Κήπους του Πασά και Κεδρινό Λόφο.

Επιπλέον, χωροθετείται μία θέση στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μία θέση στην εσοχή που υπάρχει στην Αγ. Δημητρίου πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, για τους επισκέπτες της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων και Δυτικών Τειχών, δύο θέσεις επί της οδού Ολυμπιάδος, πριν από τη συμβολή με την οδό Αποστόλου Παύλου για τους επισκέπτες του Μουσείου Κεμάλ, αλλά και τέσσερις θέσεις στην εσοχή που υπάρχει στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτου, πλησίον της Πύλης εισόδου του λιμανιού.

Ποιες θέσεις καταργούνται και ποιες διατηρούνται – Για πόση ώρα θα μπορούν να παρκάρουν

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αποφασίστηκε να καταργηθούν θέσεις επί της οδού Αγ. Δημητρίου (μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Αγν. Στρατιώτη, Αγ. Δημητρίου 170-174), στην οδό Φιλίππου, έναντι Ρωμαϊκής Αγοράς και στη Μητροπολίτου Γενναδίου, μεταξύ Ιουστινιανού και Φιλίππου. Οι θέσεις που καταλάμβαναν τα τουριστικά λεωφορεία μετατρέπονται σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και σε θέσεις μονίμων κατοίκων.

Επίσης, διατηρούνται δέκα θέσεις στη Λεωφόρο 30ης Οκτωβρίου (από το Βασιλικό Θέατρο έως τον φωτεινό σηματοδότη πριν από τη συμβολή της με την 3ης Σεπτεμβρίου), τέσσερις θέσεις μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, στην οδό Μ. Ανδρόνικου, τρεις θέσεις στο τμήμα της Επταπυργίου, μετά την οδό Περίανδρου και μέχρι την Πορτάρα και οι θέσεις στην εσοχή επί της οδού Αγ. Δημητρίου, μπροστά στο Πάρκο του Εργάτη.

Σε όλες τις χωροθετούμενες νέες θέσεις και σε αυτές που υφίστανται θα επιτρέπεται η στάθμευση και η αναμονή των τουριστικών λεωφορείων στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της ξενάγησης των επισκεπτών, για μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι δύο ώρες, εκτός των θέσεων του Βασιλικού Θεάτρου και της Αγ. Δημητρίου, όπου θα επιτρέπεται μόνο η στάση για αποβίβαση και επιβίβαση των επισκεπτών και όχι η στάθμευση για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Πρ. Νικηφορίδης: «Πρέπει να μπει τάξη σε ένα πρόβλημα χρόνων»

«Είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια. Το ζούσαμε, εξακολουθούμε να το ζούμε και πρέπει να μπει μια τάξη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, αναφορικά με την έως σήμερα άναρχη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων.

Ο κ. Νικηφορίδης υπογράμμισε πως τα παράπονα ήταν πολλά, όχι μόνο για το έντονο μποτιλιάρισμα που δημιουργείται, κυρίως μπροστά στο Βασιλικό Θέατρο και στην Αγίου Δημητρίου, αλλά και από πολίτες για το γεγονός ότι τα λεωφορεία στάθμευαν σε κατοικημένες περιοχές, κάτω από τα μπαλκόνια τους, και επί ώρα είχαν αναμμένες τις μηχανές.

«Δεν είναι μόνο το θέμα της στάθμευσης που πρέπει να λύσουμε, αλλά είχαμε πολλές διαμαρτυρίες από συμπολίτες μας για μόλυνση από τα καυσαέρια των λεωφορείων», συμπλήρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.