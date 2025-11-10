Τα προϊόντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κολωνία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, συμμετείχαν για πέμπτη φορά στη διεθνή έκθεση ANUGA 2025, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που φέτος συγκέντρωσε πάνω από 145.000 εμπορικούς επισκέπτες από 190 χώρες. Σε ό,τι αφορά τους εκθέτες η ελληνική εκπροσώπηση κατατάχθηκε έκτη σε αριθμό σε σύνολο 110 χωρών.

Η Περιφέρεια έδωσε δυναμικό «παρών» μαζί με δυναμικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, που παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από γαλακτοκομικά και αναψυκτικά έως ρύζι, δημητριακά, αρτοσκευάσματα και σνακ, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλία της παραγωγής της περιοχής. Η συμμετοχή της Περιφέρειας προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών, εμπορικών αντιπροσώπων και δημοσιογράφων, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Την αποστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνόδευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος σε σχετική δήλωσή του ανέφερε: «Η παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως στον τομέα των τροφίμων και των ποτών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων. Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Περιφέρειά μας, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σαφές όραμα. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, που διακρίνονται για την ποιότητα, την καινοτομία και την αυθεντικότητά τους, εκκινούν ή ενισχύουν τη διεθνή τους παρουσία, ισχυροποιώντας το brand name των ελληνικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο».