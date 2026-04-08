Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας – Τα θέματα της ατζέντας

THESTIVAL TEAM

Η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 στις 10.00 π.μ., ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ειδικών Χρηματοδοτικών Πηγών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ΄ τρίμηνο 2025

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Ανάκληση της υπ΄ αρ. 85/21-11-2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς «ΔΡΥΜΟΥ» στο Δήμο Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 Ν. 4849/2021 και 44 Ν. 5003/2022.

Εισηγητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 5ο: Έγκριση δωρεάς της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής ενός μεταχειρισμένου φωτοτυπικού μηχανήματος στο Δημοτικό Σχολείο Αρναίας

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Στο Survivor έφτασα τα 42 κιλά και στα καλλιστεία τα 45

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Παρέμβαση Θρασκιά για τις εφημερίες στο “Παπαγεωργίου” – “Κάθε εφημερία καλείται να διαχειριστεί 1000 περιστατικά”

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 17 ώρες πριν

Mήνυμα Βαρθολομαίου για το Πάσχα: “Η Ανάσταση είναι μήνυμα ειρήνης και νίκης της ζωής απέναντι στη βία”

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις της Λατρευτικής Εβδομάδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ξήλωσαν” κύκλωμα τραπεζικών απατών – Πώς τους “τσάκωσε” υπάλληλος τράπεζας, λεία 11.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Γεωργιάδης σε βουλευτές αντιπολίτευσης: Αν κατηγορήσουν εμένα ή συνάδελφο μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχουν ζητήσει