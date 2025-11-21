Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας – Τα θέματα

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στις 11.00 π.μ., με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Γ΄ τρίμηνο 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ειδικών Χρηματοδοτικών Πηγών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ειδικών Χρηματοδοτικών Πηγών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έτους 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Έγκριση σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2026.

Εισηγήτρια: Ευριδίκη Χατζηβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 12ο: Έγκριση δωρεάς τριών (3) αναμεταδοτών για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια και δωρεά τριών (3) αναμεταδοτών” στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 13ο: Έγκριση για τη μετακίνηση χωροταξικής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς «ΣΤΑΥΡΟΥ» του Δήμου Βόλβης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4849/2021 και 44 Ν. 5003/2022.

Εισηγητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 14ο: Έγκριση για την ίδρυση λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς «ΔΡΥΜΟΥ» στο Δήμο Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 Ν. 4849/2021 και 44 Ν. 5003/2022.

Εισηγητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων του Λιμεναρχείου Καβάλας έτους 2026. Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης – χορήγησης – ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής του Λιμεναρχείου Καβάλας έτους 2026. Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 17ο: Έγκριση δωρεάς μουσικών οργάνων και των παρελκόμενών τους στο Μουσικό Σχολείο Σερρών.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 18ο: Έγκριση δωρεάς δύο μεταχειρισμένων φωτοτυπικών μηχανημάτων από την Π.Κ.Μ. -Π.Ε. Χαλκδικής στην Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής (ΔΙ.Π.Υ. Ν. Χαλκιδικής).

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.