ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τις αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας με φόντο την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω της άμεσης ανάγκης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. έτους 2025 για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για τη ζωονόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά δια περιφοράς την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 10.30 π.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

