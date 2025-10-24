Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για τις αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας με φόντο την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω της άμεσης ανάγκης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. έτους 2025 για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για τη ζωονόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά δια περιφοράς την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 10.30 π.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.