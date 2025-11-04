Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς για τη Μαρίνα Αρετσούς – Αντίδραση στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ

Σε συνεδρίαση με ευρεία συμμετοχή φορέων, πολιτών και εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ειδική συνεδρίαση με θέμα τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάπτυξη της Μαρίνας Αρετσούς.

Η επιλογή του χώρου είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το ιστορικό κτήριο του Remezzo περιλαμβάνεται στο σχέδιο αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, με προτεινόμενη χρήση ως γραφεία και αποθηκευτικός χώρος.

Θέση του Δήμου: υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς επεσήμανε ότι ο Δήμος αντιτίθεται στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο, όπως ανέφερε, «αλλοιώνει τον χαρακτήρα της περιοχής και δεν υπηρετεί την τοπική ανάπτυξη».

Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, η δημοτική αρχή προτίθεται να καταθέσει νέα αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 13 Οκτωβρίου 2025) που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας και σειράς συναντήσεων με κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να επανεξεταστεί το σχέδιο αξιοποίησης της μαρίνας.

Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βουλευτές και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας από κοινού την ανάγκη προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης και επανασχεδιασμού του έργου με γνώμονα το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Στάθης Αβραμίδης δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα στον Δήμο, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης της μαρίνας «με σεβασμό στο περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον».

Ανάλογες τοποθετήσεις υπέρ της επανεξέτασης του σχεδίου έκαναν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας Μιχάλης Χουρδάκης και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Σαρηγιάννης, ενώ μηνύματα στήριξης απέστειλαν οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου πρότεινε τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έκδοση σχετικού ψηφίσματος, ενώ ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Κρεστενίτης αναφέρθηκε σε τεχνικά ζητήματα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Κοινή θέση από τις δημοτικές παρατάξεις

Όλοι οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια του Δήμου να διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα της μαρίνας και τη διατήρηση της πρόσβασης των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο.

Τόνισαν, παράλληλα, τη σημασία συντονισμένων ενεργειών και ενότητας, ώστε η Καλαμαριά να διεκδικήσει έναν ρεαλιστικό και βιώσιμο σχεδιασμό για τη Μαρίνα Αρετσούς.

Αποφάσεις και επόμενα βήματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

Την άσκηση όλων των απαραίτητων ένδικων μέσων στο Συμβούλιο της Επικρατείας,

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Την προώθηση ενημερωτικής εκστρατείας προς τους πολίτες και τους φορείς της Θεσσαλονίκης,

προς τους πολίτες και τους φορείς της Θεσσαλονίκης, Τη διενέργεια συναντήσεων με κυβερνητικούς εκπροσώπους,

με κυβερνητικούς εκπροσώπους, Και την αναστολή κάθε διαδικασίας έως ότου υπάρξει απόφαση από το ΣτΕ.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι ο Δήμος Καλαμαριάς στηρίζει μια προοπτική αναβάθμισης της Μαρίνας Αρετσούς, υπό δημόσιο έλεγχο, με τρόπο που να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην τουριστική ταυτότητα της περιοχής.