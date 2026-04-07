Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ πυξίδα για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων – Συμμετοχή στην Forward Green

THESTIVAL TEAM

Με δυναμισμό, σαφή προσανατολισμό και ισχυρά μηνύματα πολιτικής, ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είχε καθοριστική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green 2026», επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη μετάβαση σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων και προκλήσεων, ο ΦοΔΣΑ ΚΜ δεν περιορίζεται στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά διαμορφώνει στρατηγική, θέτει προτεραιότητες και λειτουργεί ως σταθερή πυξίδα για την αυτοδιοίκηση. Η παρουσία του στη φετινή διοργάνωση ανέδειξε την ανάγκη για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση της ανακύκλωσης και ουσιαστική υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Γεράνης, στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έστειλε σαφές μήνυμα: η επόμενη μέρα απαιτεί συνεργασίες, καινοτομία και αποφασιστικότητα.

Τόνισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, με μετρήσιμα αποτελέσματα και σύγχρονα εργαλεία.

Η βράβευση του ΦοΔΣΑ ΚΜ για τη συμβολή του στην ανακύκλωση στον Δήμο Θεσσαλονίκης έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει. Δεν πρόκειται απλώς για μια τιμητική διάκριση, αλλά για αναγνώριση μιας συστηματικής προσπάθειας που ήδη φέρνει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Ταυτόχρονα, η ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα ανέδειξε τον ρόλο του ΦοΔΣΑ ως αξιόπιστου εταίρου σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Με σταθερά βήματα και καθαρό σχέδιο, ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαιώνει ότι δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει. Παραμένει σημείο αναφοράς και οδηγός για μια πιο πράσινη, βιώσιμη και κυκλική οικονομία.

ΦΟΔΣΑ

