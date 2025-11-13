Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η 6η διαπεριφερειακή συνάντηση για την κυκλική οικονομία

Την έκτη διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων (6th Interregional Partners Meeting) του ευρωπαϊκού έργου “CITISYSTEM” – “Supporting Cities in Sustainable Biobased Systemic Change”, διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Συνεργαζόμενη Αρχή Χάραξης Πολιτικής (Associated Policy Authorities – APA).

Η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν και στηρίζουν σταθερά δράσεις που προωθούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πράσινο και ανθεκτικό μέλλον.

Το έργο “CITISYSTEM” στοχεύει στη βελτίωση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών ως προς τη χρήση, την κυκλοφορία και την ανάκτηση των βιολογικών πόρων που διαθέτει η κάθε Περιφέρεια – εταίρος. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, προγραμματίζονται δραστηριότητες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο (μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με τη συμμετοχή των εταίρων και των εμπλεκομένων φορέων. Μέσα από την αναζήτηση και την ανάδειξη καλών πρακτικών, οι εταίροι καθοδηγούν τους υπόλοιπους φορείς, ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πηγή έμπνευσης στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας.

Η έκτη συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM είχε ως επίκεντρο την εξεύρεση κοινών λύσεων για την επιτάχυνση στην εφαρμογή της κυκλικής βιο-οικονομίας στο σύστημα και στην κοινότητα (“Joint Solutions to Speed up Biobased Circularity on System and Community Level”). Η δράση ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του εταιρικού σχήματος και ενδιαφερόμενων μελών του CITISYSTEM, της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης “Μπορούμε” και άλλων φορέων.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Χρυσάνθη Κισκίνη. Ακολούθησε εισήγηση με θέμα την κυκλική οικονομία από τον διακεκριμένο Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Κωνσταντίνο Βοργιά και παρουσίαση του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από τον Δρ. Χρήστο Καρκανιά. Στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν το ευρωπαϊκό έργο ROBIN, που έχει ως βασικό στόχο την επιτάχυνση της κυκλικής οικονομίας μέσω νέων πολιτικών διακυβέρνησης. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισαν εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης “Μπορούμε” παρουσιάζοντας τις καλές πρακτικές “ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ”» και “Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων”, αντίστοιχα, που αναδείχθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου CITISYSTEM.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μελών της Ισπανίας εισηγήθηκαν θέματα όπως οι στρατηγικές βιοοικονομίας και η παραγωγή βιοαερίου, η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ανακύκλωση και τη διάθεση αποβλήτων στην περιοχή της Καταλονίας και η διαχείριση των αποβλήτων στην Μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου σχετικά με τις πολιτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, τα εργαλεία της πολιτικής που εφαρμόζουν και τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει μέχρι τώρα. Οι εταίροι από τη Φινλανδία και το Βέλγιο, έχοντας επιτύχει σημαντική αλλαγή και βελτίωση της πολιτικής τους σε προηγούμενα εξάμηνα, προχώρησαν στην υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων (Pilot Actions), τις οποίες και μοιράστηκαν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διάρκεια της συνάντησης παρουσίασε το εργαστήριο καινοτομίας που συντόνισαν στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “The Good Practices Impact Lab: Innovating for a Circular Future”, όπου παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου CITISYSTEM έως τώρα. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη μελέτης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) “In Common”, όπου παρουσιάστηκαν δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας και συμμετοχής των πολιτών, όπως είναι ο κομποστοποιητής γειτονιάς.

Τη δεύτερη ημέρα της δράσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης με στόχο να προβληθούν εφαρμογές κυκλικής βιοοικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) όπου παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο “Social Plate”, στο οποίο η ΚΑΘ συμμετείχε ως εταίρος. Ακολούθησαν ξεναγήσεις στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα ΒΙΟ ΤΕΚ Ι.Κ.Ε. και το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Προέδρου του ΚΕΔΕΚ και Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ Χρίστου Βλαχοκώστα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής βιοαιθανόλης από υπολείμματα φρούτων στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής “Πράσινης” Χημείας και Τεχνολογίας, το οποίο συνεργάζεται με το εργαστήριο Μηχανικής Αειφορίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και χρήσιμα συμπεράσματα, αναδεικνύοντας, για μία ακόμη φορά, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως πρωτοπόρο Περιφέρεια στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής βιοοικονομίας.

Η ενεργή συμμετοχή των εταίρων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και οι επισκέψεις μελέτης συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για νέες πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “CITISYSTEM” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο του έργου https://www.interregeurope.eu/citisystem.