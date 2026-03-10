“Στα βήματα των γυναικών της Θεσσαλονίκης από το χθες στο σήμερα” – Σήμερα η εκδήλωση στο δημαρχιακό μέγαρο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα των γυναικών της Θεσσαλονίκης από το χθες στο σήμερα», την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 18:00, στην Αίθουσα «Ντίνος Χριστιανόπουλος» στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 27).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας Δημήτρης Σκούτας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για δράσεις Ισότητας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης Θεοδώρα Λειψιστινού.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία και συμβολή των γυναικών της Θεσσαλονίκης στην κοινωνική ζωή, την επιστήμη, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, ενώ παράλληλα ανοίγει τον διάλογο για τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από διακεκριμένες γυναίκες της επιστημονικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Συγκεκριμένα θα μιλήσουν η καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Παρασκευή Νάσκου-Περράκη, η χειρουργός γυναικολόγος Σταματία Κισκινίδου και η ιδρύτρια και CEO της εταιρείας DOCA Στέλλα Ντόκα.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τις καλλιτέχνιδες Αντελίνα Παπαδοπούλου και Νάντια Παυλίδου.