Σήμερα οι εκδηλώσεις της ΠΚΜ για τη μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων

Εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντιών πραγματοποιεί σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το Ν. 2193/1994 (Α΄32) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και με το Π.Δ. 99/1994 (ΦΕΚ 78/Α/1994) «Ορισμός της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» έχει καθοριστεί το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να τονίσουν ιδιαίτερα και να υπενθυμίσουν τα γεγονότα της δραματικής περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από την οθωμανική κατοχή, που διήρκεσαν από το 1916 έως και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν τον λαό των Ποντίων σε έναν λαό προσφύγων και διασποράς.

Κατά τη φετινή επέτειο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου 2026, θα λάβουν χώρα οι εξής εκδηλώσεις:

α. Γενικός σημαιοστολισμός σε ολόκληρη τη Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας από ώρα 08.00 έως τη δύση του ήλιου της 24ης Μαΐου 2026.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των Τραπεζών από τη δύση του ήλιου της 24ης Μαΐου 2026, έως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

γ. Ομιλίες για τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Ώρα 10.30: Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας και ακολούθως

Ομιλία από εκπρόσωπο της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Ώρα 11.00: Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού (πλατεία Αγίας Σοφίας) από τους εκπροσώπους των Κυβερνητικών και Τοπικών Αρχών, Προξενικών Αρχών, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Επικεφαλής Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπροσώπους Ποντιακών Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Φορέων και Παλιννοστούντων, καθώς και Εκπροσώπους Νομικών Προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την εκδήλωση.

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων καταρτίζεται με μέριμνα της κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με τα Ποντιακά Σωματεία και τους οικείους Δήμους και θα περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία του οικείου Αντιπεριφερειάρχη και κατάθεση στεφάνων από τις Τοπικές Αρχές, τα Ποντιακά Σωματεία και Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.