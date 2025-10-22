Σε πλήρη λειτουργία το δίκτυο 134 υπόγειων κάδων στον δήμο Θεσσαλονίκης – Κατασκευάζονται άλλοι 121

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται σήμερα 134 υπόγειοι κάδοι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας απορρίμματα και ανακυκλώσιμα με πέντε ειδικά απορριμματοφόρα, ενώ κατασκευάζονται άλλοι 121 που θα παραδοθούν στους πολίτες με την ολοκλήρωση του έργου των «Δέκα εμπορικών δρόμων».

Την παραπάνω ενημέρωση έκανε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του δήμου Θεσσαλονίκης απαντώντας σε ερώτημα του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Ναι στη Θεσσαλονίκη» και πρώην αντιδημάρχου, Κωνσταντίνου Ιακώβου, αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου υπόγειων κάδων.

«Οι υπόγειοι κάδοι στη θεωρία είναι πολύ χρήσιμοι γιατί η χωρητικότητά τους είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τους μεγάλους πράσινους κάδους», είπε ο κ.Δημαρέλος, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκεια του για το κομμάτι της ανακύκλωσης. Όπως είπε πολλοί επιχειρηματίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις από τις υπηρεσίες του δήμου, πετούν τα χαρτόκουτα στους υπόγειους κάδους χωρίς να τα διπλώνουν με αποτέλεσμα να σπαταλάτε η μεγάλη χωρητικότητα τους.

Όσο για ζημιές που έχουν καταγραφεί σε πέντε υπόγειους κάδους και σε δύο απορριμματοφόρα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ενημέρωσε πως κυρώθηκε διαγωνισμός για τη συντήρησή τους και σύντομα οι κάδοι θα αρχίσουν να λειτουργούν, ενώ οι βλάβες στα απορριμματοφόρα θα αποκατασταθούν.

Ειδικότερα, για την επόμενη φάση του «σχεδίου» με την εγκατάσταση των 121 υπόγειων κάδων που προβλέπονται μέσω του έργου της ανάπλασης των «Δέκα εμπορικών δρόμων» ο κ.Δημαρέλος είπε πως η «χωροθέτηση ήταν πρόχειρη και έχει χρειαστεί να αλλάξουμε αρκετές θέσεις από αυτές που είχαν σχεδιαστεί γιατί υπήρχαν δίκτυα κοινής ωφέλειας». Υπογράμμισε δε, πως η παράδοσή τους θα γίνει μαζί με την παράδοση όλου του έργου.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Ιακώβου, στη δευτερολογία του, κατέθεσε την πρόταση προς τη δημοτική αρχή να διαθέσει επιπλέον χρήματα για την αγορά και άλλων απορριμματοφόρων ώστε να γίνεται σωστά και γρήγορα η αποκομιδή από όλους τους υπόγειους κάδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ