Σε κινητοποιήσεις προχωρά ο Δήμος Καλαμαριάς για τη μαρίνα Αρετσούς

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά ο Δήμος Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προχωρά τη διαδικασία παραχώρησης της μαρίνας Αρετσούς από το ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη.

Όπως είπε η δήμαρχος, Χρύσα Αράπογλου, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς που έγινε στο Remezzo, «διεκδικούμε τα αυτονόητα. Το δημόσιο χώρο των πολιτών της Καλαμαριάς από το 1922 που έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγες στην περιοχή».

Η κ. Αράπογλου επανέλαβε πως το σχέδιο για την εκποίηση της μαρίνας είναι «περιβαλλοντικά απαράδεκτο, ανεφάρμοστο, κοινωνικά προκλητικό και αναπτυξιακά καταστροφικό». Τονίστηκε, δε, πως η έκδοση της ΚΥΑ και η παραχώρηση της μαρίνας Αρετσούς σε ιδιώτη παρακάμπτει προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

«Απορρίπτουμε κάθε ενέργεια που θα αλλάξει το χαρακτήρα της πόλης μας, θα επιβαρύνει κυκλοφοριακά όλη την Πλαστήρα. Θα είναι εντελώς διαφορετική η Καλαμαριά εάν προχωρήσουν τα σχέδια», υπογράμμισε η δήμαρχος, λέγοντας πως η δημοτική αρχή θα προσφύγει εκ νέου τις επόμενες ημέρες στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Δεν έχουμε καμία διάθεση να δομηθούν οι τελευταίοι δημόσιοι χώροι. Είμαστε έτοιμοι να τους διεκδικήσουμε προς όφελος όλης της Θεσσαλονίκης» τόνισε και πρόσθεσε πως θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στάθης Αβραμίδης, είπε πως «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμφωνεί με όσα ειπώθηκαν από την δήμαρχο και αυτή τη γραμμή πρέπει να κρατήσουμε έως το τέλος. Θα είμαστε κοντά στον αγώνα σας που προβλέπω πως θα είναι μεγάλος και δύσκολος».

Στη συνεδρίαση έδωσαν -μεταξύ άλλων- το «παρών» οι βουλευτές της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου, του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και ο βουλευτής-εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας Μιχάλης Χουρδάκης, ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, φορείς, σύλλογοι και πολίτες της Καλαμαριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ