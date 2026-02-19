Σε αναζήτηση μισθωτή ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το αναψυκτήριο στο “Πεδίον του Άρεως” – Έρχεται νέος διαγωνισμός

Αγώνας δρόμου για να ανοίξει ξανά το αναψυκτήριο στο “Πεδίον του Άρεως” στη Θεσσαλονίκη

Πρόσω ολοταχώς έχει βάλει η αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου στο πάρκο «Πεδίον του Άρεως» και να λειτουργήσει μέσα στην άνοιξη.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός για τη μίσθωση του αναψυκτηρίου είχε ακυρωθεί λόγω ενστάσεων και τελικώς κρίθηκε άγονος.

Έτσι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου η οποία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 11.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 40.000 ευρώ ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι εξαετής.

Το πάρκο «Πεδίον του Άρεως» που βρίσκεται απέναντι από το κτήριο της ΕΡΤ3, αποτελεί έναν αγαπημένο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για δεκάδες εκατοντάδες Θεσσαλονικείς που ειδικά από την άνοιξη και μετά σπεύδουν να το επισκεφτούν ενώ η μη λειτουργία του αναψυκτηρίου αποτελεί ένα από τα παράπονα των πολιτών που επιθυμούν να απολαύσουν το καφεδάκι τους μέσα στο καταπράσινο πάρκο.

Το πάρκο έχει έκταση 16 στρεμμάτων και τον Σεπτέμβριο του 2024 ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ανακοίνωσε στον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη την παραχώρηση της έκτασης το πάρκου στον Δήμο Θεσσαλονίκης για 15 χρόνια.

«Ανακοινώνουμε την ανανέωση του χρησιδανείου αυτής της σημαντικής για τον Δήμο έκτασης για 15 χρόνια, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης» είχε δηλώσει ο κ. Κεφαλογιάννης.

Η διοίκηση του Δήμου στη συνέχεια προχώρησε σε ολικό «λίφτινγκ» του πάρκου παραδίδοντας μια νέα παιδική χαρά ενώ παράλληλα προχώρησε σε φύτευση 250 δένδρων, καθαρισμού των μικρών λιμών και επισκευάζοντας το γήπεδο ποδοσφαίρου και τις διαδρομές ποδηλάτου.