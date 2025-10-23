Ρεκόρ συλλογής ογκωδών για τον Δ. Θεσσαλονίκης – Μαζεύτηκαν πάνω από 10.000 τόνοι από την αρχή του 2025

Κάθε ρεκόρ όσον αφορά τη συλλογή ογκωδών και μπαζών, που πετιούνται έξω από κάδους απορριμμάτων, σε δρόμους και σε πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, έχει καταρρίψει μέσα στο 2025 η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του κεντρικού δήμου.

Είναι ενδεικτικό πως από τις αρχές του έτους έως και σήμερα συγκεντρώθηκαν πάνω από 10.000 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ το μέγιστο των προηγούμενων ετών και για τους δώδεκα μήνες ήταν 8.200 τόνοι.

Δεκαεπτά συνεργεία, έντεκα ανατολικά και έξι δυτικά της πόλης, μαζεύουν καθημερινά πεταμένα στρώματα, σακούλες με μπάζα, διαλυμένα έπιπλα, ξύλα, καναπέδες, τζάμια κι ένα σωρό ακόμη αντικείμενα που οι δημότες «ξεφορτώνονται» από τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις τους, θεωρώντας πως δεν τους είναι πλέον απαραίτητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η αρμόδια αντιδημαρχία, σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών, από Δευτέρα – Παρασκευή, οι υπάλληλοι εντοπίζουν ογκώδη σε περισσότερα από 1.600 σημεία. Στα αξιοσημείωτα είναι πως μέχρι να περάσει ο Επόπτης Καθαριότητας, διάστημα 3 – 4 ωρών, προκειμένου να ελέγξει εάν έχουν καθαριστεί σωστά οι γειτονιές, υπάρχουν κάποιοι που έχουν κατεβάσει εκ νέου ογκώδη και πάλι στα ίδια σημεία που λίγο νωρίτερα έγινε η αποκομιδή.

«Τα μπάζα και τα ογκώδη και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε γειτονιές βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της υπηρεσίας μας», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Γιώργος Δημαρέλος, κάνοντας λόγο για ανευθυνότητα από πλευράς ορισμένων που δεν σέβονται τους συμπολίτες τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως εντοπίζεται στις γειτονιές ανατολικά της Θεσσαλονίκης, κυρίως σε Δ’ και Ε’ Δημοτική Κοινότητα, στις περιοχές Χαριλάου, Μαρτίου, Ντεπώ, Τούμπα. Στις δύο αυτές κοινότητες, που είναι και από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά, κάθε μέρα καταγράφονται από 180 – 200 νέα σημεία με πεταμένα ογκώδη.

Με βάση τα ίδια στοιχεία της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μηνιαία στον δήμο Θεσσαλονίκης συγκεντρώνονται 10.000 τόνοι απορριμμάτων, 1.700 τόνοι ανακύκλωσης και πάνω από 800 τόνοι ογκωδών. Για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες, στους δρόμους βγαίνουν 75 δρομολόγια απορριμματοφόρων για την αποκομιδή των σκουπιδιών και άλλα δεκαεπτά πληρώματα μόνο για τα ογκώδη.

Το πλάνο για το εορταστικό τριήμερο 26 – 28 Οκτωβρίου

Με αφορμή το εορταστικό τριήμερο της 26ης και 28ης Οκτωβρίου, οι υπηρεσίες του δήμου έχουν καταστρώσει ειδικό πλάνο όσον αφορά την καθαριότητα, δεδομένου ότι στην πόλη θα βρίσκονται και χιλιάδες επισκέπτες.

Εδώ και μέρες πλένονται οι κάδοι απορριμμάτων, μαζεύονται τα ογκώδη από τα σημεία όπου θα γίνουν εκδηλώσεις και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Καθαρίζονται οι γειτονιές στο κέντρο και ανατολικά, όπως επίσης η παραλιακή Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου, ενώ οι περιοχές που θα «πρωταγωνιστήσουν» σε αυτό το εορταστικό τριήμερο σαρώνονται με φυσητήρες, πλυστικά και σάρωθρα.