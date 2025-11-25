“Ψηφιακή Βοηθός ΕΚΔΔΑ” & Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση του λογισμικού «Ψηφιακή Βοηθός ΕΚΔΔΑ» από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ), κ. Δημήτριο Γαλαμάτη, στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), κ. Βασίλειο Έξαρχο. Η Ψηφιακός Βοηθός αποτελεί ένα καινοτόμο πολυμεσικό εργαλείο εξυπηρέτησης πολιτών, που δημιουργήθηκε με εσωτερική τεχνογνωσία και ίδιους πόρους της ΑΔΜΘ αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στρατηγικής συνεργασίας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη διάδοση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης. Η συνεργασία επικεντρώνεται στον εμπλουτισμό γνώσεων και τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και σύγχρονων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, με έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και την κοινωνική συνοχή.

Άξονες συνεργασίας

Στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης σε τομείς όπως ισότητα φύλων, δημόσιο management, διοίκηση ανθρώπινων πόρων και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Συνδιοργάνωση εργαστηρίων, ημερίδων και διημερίδων.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Συνεργασία για έρευνες, μελέτες και κοινές δημοσιεύσεις.

Συνέργειες για την υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων θα συγκροτηθεί Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας και Παρακολούθησης, η οποία θα καθορίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τους επιμέρους όρους υλοποίησης.

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δρ Δημήτριος Γαλαμάτης, δήλωσε: «Με την παράδοση της Ψηφιακής Βοηθού αλλά και με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προωθήσουμε εκσυγχρονιστικές δράσεις και καινοτόμες πρακτικές, επισφραγίζοντας την κοινή μας αντίληψη για τη Δημόσια Διοίκηση ως πολυσυλλεκτικό και ανθρωποκεντρικό φάσμα δραστηριοτήτων, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας με ταχύτητα, επάρκεια και επαγγελματισμό, μια Δημόσια Διοίκηση με αφετηρία και προορισμό τον ίδιο τον άνθρωπο».

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Βασίλειος Έξαρχος, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για την υπογραφή του μνημονίου και υπογράμμισε: «Η συνεργασία με φορείς υψηλού κύρους, όπως οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς το ΕΚΔΔΑ. Με το Μνημόνιο ενοποιούμε δυνάμεις και ενδυναμώνουμε τα στελέχη με σύγχρονες δεξιότητες και εργαλεία, δημιουργώντας ένα σταθερό πλαίσιο για αναβάθμιση υπηρεσιών και διαδικασιών».