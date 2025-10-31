MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – Τι λέει ο Δήμος

THESTIVAL TEAM

Πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τη Μπότσαρη ως τη Φλέμινγκ, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι το πρόβλημα έχει ήδη εντοπιστεί και έχει αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από εργασίες ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας) στο τμήμα από τη Μπότσαρη έως την οδό Μητροπούλου.

Αύριο Σάββατο 01/11 θα προχωρήσει η ανάλογη διαδικασία στο τμήμα από τη Μητροπούλου έως τη Φλέμινγκ, από συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

“Με αφορμή το περιστατικό αυτό, καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους ΟΚΩ και τις ιδιωτικές εταιρίες που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών, ώστε να μη προκαλούνται ανάλογα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών”, σημειώνουν από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

