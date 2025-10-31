Πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – Τι λέει ο Δήμος

Πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τη Μπότσαρη ως τη Φλέμινγκ, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι το πρόβλημα έχει ήδη εντοπιστεί και έχει αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από εργασίες ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας) στο τμήμα από τη Μπότσαρη έως την οδό Μητροπούλου.

Αύριο Σάββατο 01/11 θα προχωρήσει η ανάλογη διαδικασία στο τμήμα από τη Μητροπούλου έως τη Φλέμινγκ, από συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

“Με αφορμή το περιστατικό αυτό, καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους ΟΚΩ και τις ιδιωτικές εταιρίες που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών, ώστε να μη προκαλούνται ανάλογα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών”, σημειώνουν από τον δήμο Θεσσαλονίκης.