Πράσινο φως για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου στη Ν. Κρήνη – Πότε παραδίδεται

«Πράσινο φως» για την ανάπλαση και ανάδειξη της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης, «άναψαν» σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου υπογράφοντας τη σύμβαση του έργου, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΚΑΛ Α.Ε., Παναγιώτη Ψαλτάκο, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, Πάρι Μπίλλια.

Στη χερσαία έκταση των περίπου 12 στρεμμάτων που περιβάλλει το Αλιευτικό Καταφύγιο στη Ν. Κρήνη, προβλέπεται η δημιουργία ενός μεγάλου πράσινου πάρκου με διαδρόμους περιπάτου, σημεία αναψυχής και θέασης που θα εναλλάσσονται ανάμεσα σε νησίδες πρασίνου, καθώς και η διαμόρφωση πλατείας ικανής να φιλοξενεί ανοικτές εκδηλώσεις και συναυλίες. Στις επεμβάσεις για την ανάπλαση του χώρου θα αξιοποιηθούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, θα τοποθετηθεί καλαίσθητος φωτισμός στο σύνολο της έκτασης, δημόσιες βρύσες, ενώ θα γίνουν και εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις.

«Θεωρούμε αυτονόητη την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου, ως αναπόστατο και δεδομένο τμήμα του συνολικού έργου. Με την πράσινη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης του Καταφυγίου, ενισχύουμε την αντιπλημμυρική προστασία των λιμενικών του υποδομών. Ταυτόχρονα όμως αποδίδουμε αναβαθμισμένο το δημόσιο χώρο στους πολίτες, σε μια εξαιρετική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Ένα έργο που θα αποδώσει ένα νέο και αναγκαίο χώρο συνάντησης και συνάθροισης των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο. Είναι ένα ακόμη βήμα που κάνουμε για να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα και να επανασυστήσουμε το παραλιακό μέτωπο στους πολίτες και τους επισκέπτες», υπογράμμισε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου αποτέλεσε πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς το Δήμο, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς και έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Με την εξασφάλιση από την Περιφέρεια χρηματοδότησης ύψους 1, 7 εκ. ευρώ,από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», (ΕΣΠΑ 2021-2027), οι εργασίες ξεκινούν άμεσα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το νέο πράσινο πάρκο θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο.

«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την Καλαμαριά, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου, καταπράσινου δημόσιου χώρου δίπλα στη θάλασσα, που σύντομα θα αποδοθεί σε κατοίκους και επισκέπτες. Η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης, που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη του Αλιευτικού Καταφυγίου, είναι η έμπρακτη αποτύπωση της ουσιαστικής συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μια ορατή παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο που εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού μας σχεδιασμού για την διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης της Καλαμαριάς ως ένα ενιαίο μέτωπο ελεύθερης πρόσβασης, που θα επανασυνδέει την πόλη με τη θάλασσά της, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής», τόνισε από την πλευρά της η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Την ίδια ώρα, στο τελικό στάδιο υλοποίησης και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, βρίσκεται το Αλιευτικό Καταφύγιο, χωρητικότητας 83 επαγγελματικών σκαφών.

«Η Δημόσια Διοίκηση έχει συνέχεια. Οι βάσεις για να γίνει πραγματικότητα ένα αίτημα 30 και πλέον χρόνων, μπήκαν από τον Απόστολο Τζιτζικώστα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Περιφέρεια, τη σύμβαση για την έναρξη του έργου υπέγραψαν η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης και σήμερα μαζί με τη Δήμαρχο Χρύσα Αράπογλου, κάνουμε το επόμενο σημαντικό βήμα.

Πολύ σύντομα αποδίδουμε στην Καλαμαριά και τη Θεσσαλονίκη, ένα μοναδικό αναπτυξιακό έργο σύνθετης ωφέλειας. Το Αλιευτικό Καταφύγιο, που έρχεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αλιέων και να ενισχύσει την αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή και ένα μεγάλο πράσινο πάρκο στον περιβάλλοντα χώρο, που αναδεικνύει την παραλιακή ζώνη του Δήμου Καλαμαριάς και εντάσσεται ομαλά στο σχεδιασμό για την ενιαία ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι», επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Χρ. Κραβαρίτης, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, Χρ. Παπαδόπουλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, Μ. Παπαστεργίου και η επιβλέπουσα μηχανικός Β. Παπαδημητρίου και από το Δήμο Καλαμαριάς, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ελ. Καλπίδου, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Στ. Μπάλλιου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Αλιευτικό Καταφύγιο Φρ. Βαξεβάνης, ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου Γ. Τσιάμης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ε. Δέννη, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Σ. Παντούδης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου, Γ. Γεωργιάδης.