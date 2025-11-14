ΠΚΜ: Ξεκινά ο δεύτερος Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας “IFS Awards by RCM 2026”

Ξεκινά ο δεύτερος Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας “IFS Awards by RCM 2026” – Ενημέρωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την επίσημη έναρξη του δεύτερου Διαγωνισμού Ανοικτής Καινοτομίας “IFS Awards by RCM 2026”.

Ο δεύτερος διαγωνισμός Καινοτομίας υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 600135, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και υποστηρίζεται από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη Δράση:

Τα “INNOVATION FOR SOCIETY -IFS Awards by RCM” αποτελούν δράση ανοικτής καινοτομίας με στόχο την προώθηση της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Η πρωτοβουλία φέρνει σε επαφή εδραιωμένες επιχειρήσεις με νεοφυείς εταιρείες, ερευνητές και ερευνητικές ομάδες, επαγγελματίες, ιδιώτες και άλλους φορείς, για την από κοινού ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις που τίθενται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

IFS Awards by RCM 2026

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου Διαγωνισμού IFS Awards by RCM 2024 και με στόχο να αποτελέσει έναν ετήσιο θεσμό-ορόσημο για το οικοσύστημα της Κεντρικής Μακεδονίας, η δράση συνεχίζεται και το 2026, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Open Call για Υποβολή προκλήσεων (Δεκέμβριος 2025- Φεβρουάριος 2026): Συλλογή και αξιολόγηση προκλήσεων, οι οποίες θα αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του διαγωνισμού. Open Call για Υποβολή λύσεων (Μάρτιος- Ιούνιος 2026): Υποβολή καινοτόμων λύσεων που θα αντιστοιχούν στις προκλήσεις του διαγωνισμού. Οι συμμετέχουσες ομάδες θα κληθούν να υποβάλουν την πρόταση-λύση τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής αίτησης που διατεθεί από τους Διοργανωτές. Συλλογή-Αξιολόγηση- Ανάπτυξη Λύσεων και Βράβευση (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2026): Αποτελεί το βασικό στάδιο της διενέργειας του Διαγωνισμού και συντελείται από μικρότερα υποστάδια, που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχουσες ομάδες:

Αξιολόγηση προτάσεων: Ανακοίνωση των ομάδων που προκρίνονται.

Bootcamp: Εβδομάδα εντατικής εκπαίδευσης και δεύτερη αξιολόγηση μέσω pitching.

Validation Stage: Περίοδος ωρίμανσης και ανάπτυξης λύσεων μαζί με τους Κατόχους Προκλήσεων.

Τελετή Απονομής Βραβείων: Απονομή χρηματικών βραβείων συνολικού ύψους 35.000€ στις 3 πρώτες ομάδες.

Ποια είναι τα οφέλη για τους εμπλεκόμενους και το οικοσύστημα:

Τα IFS Awards by RCM ενισχύουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία, δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για τους Κατόχους Προκλήσεων: Πρόσβαση σε καινοτόμες υλοποιήσιμες λύσεις και ταλέντα στην περιοχή.

Για τις Ομάδες Λύσεων: Εκπαίδευση, καθοδήγηση από ειδικούς, δικτύωση και δυνατότητα μελλοντικών συνεργασιών. Η δράση ενισχύει τη κουλτούρα καινοτομίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, προσφέροντας, παράλληλα, πρωτότυπες λύσεις σε μείζονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

“H Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης στηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός IFS Awards by RCM αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Κεντρική Μακεδονία επενδύει στο ταλέντο, τη γνώση και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της, με στόχο μια πιο ψηφιακή και ανταγωνιστική Περιφέρεια” ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Τζόλλας.