ΠΚΜ: Πάνω από 500 φοιτητές και ερευνητές εκπαιδεύτηκαν σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε τη δράση «Google AI Seminars Thessaloniki 2025», μια τετραήμερη πρωτοβουλία που ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη σε κόμβο καινοτομίας και πρωτοπορίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, περισσότεροι από 500 φοιτητές, σπουδαστές και ερευνητές εκπαιδεύτηκαν στα πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες AI της Google, μέσα από hands-on εργαστήρια και εισηγήσεις υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν το AlphaFold, το εμβληματικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης της Google που τιμήθηκε με Νόμπελ, καθώς και το AlphaFold 3. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες της Google, που συνδέθηκαν από το εξωτερικό.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων –του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και του ΕΚΕΤΑ– τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της δράσης.

Η συμβολή των Google Cloud Experts και Google Developers ήταν καθοριστική, καθώς προσέφεραν στους συμμετέχοντες μοναδική πρόσβαση σε γνώσεις που μέχρι σήμερα παρουσιάζονταν αποκλειστικά σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

«Με τη δράση αυτή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να φέρει στην Ελλάδα εκπαιδεύσεις, τεχνογνωσία και συνεργασίες παγκόσμιας κλάσης. Είμαστε περήφανοι που πάνω από 500 νέοι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν σε τεχνολογίες αιχμής της Google και που η Θεσσαλονίκη έγινε σημείο αναφοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια που χρειάζεται, για να δημιουργήσει, να καινοτομήσει και να διακριθεί εδώ, στον τόπο της», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας.