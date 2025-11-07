ΠΚΜ: Νέος απολυμαντικός σταθμός στη Νέα Τρίγλια και μετεγκατάσταση σταθμού στην Ε. Ο. Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής συνεχίζει την εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, με τη δημιουργία νέου απολυμαντικού σταθμού οχημάτων στη Νέα Τρίγλια (στο δρόμο που οδηγεί στα Σφαγεία).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μετεγκατάσταση του απολυμαντικού σταθμού που λειτουργούσε στο ύψος του Λακκώματος, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, στη θέση Νεοχωράκι, στο ύψος του Κέντρου Αποκατάστασης “Ευεξία”, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και αποτελεσματικότερη κάλυψη του οδικού δικτύου.

Οι σταθμοί λειτουργούν καθημερινά από τις 07:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., εξυπηρετώντας κτηνοτρόφους, βυτιοφόρα μεταφοράς γάλακτος και φορτηγά ζωοτροφών, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη λειτουργούν απολυμαντικοί σταθμοί:

-στην Τ.Κ. Μαραθούσας, επί της επαρχιακής οδού Απολλωνίας-Μαραθούσας,

-Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ένα χιλιόμετρο πριν τη διασταύρωση Αγίας Αναστασίας-Γαλαρινού (πριν το μνημείο του Καπετάν Χάψα).

-Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαλάτιστας

-Στο Δημοτικό Σφαγείο Γαλάτιστας.