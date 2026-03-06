ΠΚΜ: Αναβαθμίζει την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στην περιοχή της ανατολικής εισόδου των Γιαννιτσών

Στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στην ανατολική είσοδο των Γιαννιτσών, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε μήκος 4,8 χλμ., στο τμήμα από τον κόμβο Μεσσιανού έως τον διπλό κόμβο ρέματος «Τσιναρλί» στην ανατολική είσοδο των Γιαννιτσών.

«Διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση με πόρους του ΕΣΠΑ προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα αναγκαίο έργο στην είσοδο της πόλης των Γιαννιτσών που βελτιώνει την οδική ασφάλεια και θωρακίζει την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί πλήρης κατασκευή δικτύου απορροής των όμβριων υδάτων, ώστε ο δρόμος να προστατευθεί από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ επιπρόσθετα, προγραμματίζουμε την ανακατασκευή του δρόμου, με ασφαλτοστρώσεις στο ίδιο τμήμα.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας της οδού, θα αναβαθμιστεί η σήμανση με νέες πινακίδες, ρυθμιστικές, κινδύνου και πληροφοριακές και θα αντικατασταθούν τα παλαιού τύπου στηθαία ασφαλείας με τα πλέον σύγχρονα.

Ο μεγάλος στόχος όλων μας είναι να υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση ο νέος αυτοκινητόδρομος Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στον οποίο συνδράμουμε με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η υφιστάμενη εθνική οδός θα μείνει πίσω. Αντιθέτως, θα τη βελτιώνουμε περαιτέρω, διότι προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των μετακινήσεων σε όλο το οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε η κ. Αηδονά.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, «πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο, που πρέπει να γίνει, σε έναν πολύπαθο δρόμο, ο οποίος χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση. Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με την παράκαμψη Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας, που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αποκτήσει επιτέλους η Πέλλα ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και να πάψει να είναι ο μόνος νομός που η πρωτεύουσά του δεν συνδέεται με αυτοκινητόδρομο με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου πολύ προβληματικού τμήματος είναι ένα σπουδαίο έργο, το οποίο ως Αντιπεριφέρεια Πέλλας το ζητάμε πολύ καιρό τώρα και επιτέλους η επιμονή μας δικαιώνεται, χάρις και στη σημαντική παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης της Περιφέρειας και του ΕΣΠΑ».

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικούς πόρους ύψους 8,2 εκ. ευρώ.

Μέριμνα έχει ληφθεί και για τις αναγκαίες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, αλλά και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΥΑ Πέλλας.