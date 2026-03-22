ΠΕΔΚΜ: Ο οδικός χάρτης του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο Ημερίδας, στο πλαίσιο του 34ου Money Show

Ο οδικός χάρτης για τη θεσμοθέτηση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αλλά και ο κεντρικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διαμόρφωσή του βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ημερίδας με θέμα «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – Προκλήσεις και Προοπτικές» που οργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) στο πλαίσιο του 34ου επιχειρηματικού και οικονομικού Πολυσυνεδρίου «Money Show» που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, που ήταν ένας εκ των βασικών εισηγητών στην Ημερίδα, το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαίωσε την ΚΕΔΕ ότι το τελικό κείμενο του Κώδικα, επί του οποίου έγινε ήδη διαβούλευση από τα συλλογικά όργανα της Τ.Α, θα δοθεί εντός των επόμενων ημερών, πριν από την επίσημη έναρξη της διαβούλευσης. Μετά τη διαβούλευση, όπως είπε, θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στην Ολομέλεια και πριν το τέλος Απριλίου ο Κώδικας αναμένεται να είναι νόμος του κράτους.

Στις εργασίες της Ημερίδας, που επιμελήθηκε και συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔΚΜ, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλειος Γάκης, παρέστησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωνάννου, δήμαρχοι και αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Μακεδονία.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ενώ βασικοί εισηγητές, πλην του προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου ήταν η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ Παντελής Τσακίρης, οι οποίοι επισήμαναν ότι το εγχείρημα της σύνταξης και κατάρτισης του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης είναι μια πολύ θετική και σημαντική πρωτοβουλία του υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου που στοχεύει στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών.

Ι. Καϊτεζίδης: Ο Κώδικας οδηγεί σε μια καλύτερη επόμενη μέρα την Αυτοδιοίκηση

Ιστορική χαρακτήρισε τη δουλειά που έχει γίνει με τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μιλώντας από το βήμα της Ημερίδας. Τόνισε ότι ο Κώδικας οδηγεί σε μια καλύτερη επόμενη μέρα την Αυτοδιοίκηση, αφού, όπως είπε, λύνει προβλήματα αντιφατικών διατάξεων του παρελθόντος και δημιουργεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας με σαφείς αρμοδιότητες όπως ζητούσαν πάντοτε οι δήμοι.

«Λύνει όλα τα προβλήματα ο νέος Κώδικας; Η απάντηση είναι φυσικά και όχι, όμως λύνει παθογένειες, τελειώνει οριστικά με αντιφάσεις του παρελθόντος και μας δείχνει την Αυτοδιοίκηση της επόμενης μέρας στην πατρίδα μας» επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, προσθέτοντας ότι η ιστορική πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου να δημιουργήσει έναν ενιαίο κώδικα για την Αυτοδιοίκηση, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και μεταρρυθμιστικού καταστατικού χάρτη.

Ο κ. Καϊτεζίδης, αναφερόμενος σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν σήμερα τους δήμους, ιεράρχησε τα εξής:

Οικονομικά: Υποστήριξε ότι είναι η μητέρα όλων των μαχών, διότι, όπως εξήγησε για το 2026 η ΚΕΔΕ έχει υπολογίσει 4,5 δισ. ευρώ για τους δήμους, ενώ σήμερα παίρνουν μόνο 2,8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα.

Προσωπικό: Βασική διεκδίκηση των δήμων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, εξειδικευμένο, ιδιαίτερα τεχνικό και επιστημονικό.

Κινητικότητα: Χαρακτήρισε θετική τη ρύθμιση για την κινητικότητα και την καθοριστική πια γνώμη του φορέα στη μετακίνηση προσωπικού που διεκδικούσαν χρόνια οι δήμοι.

Ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας και άλλων δημοτικών υπηρεσιών που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. «Είναι ένα σώμα που το θέλουμε και το αγαπάμε, έστω και ολιγάριθμο» σχολίασε ο κ. Καϊτεζίδης που ανέφερε επίσης πως πριν λίγες ημέρες οι δήμοι υποδέχθηκαν τους νέους δημοτικούς αστυνόμους.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέρθηκε και στον εκλογικό νόμο, λέγοντας ότι καθιερώνει τομές στον τρόπο εκλογής. Σημείωσε ότι ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των δημάρχων για εκλογές σε έναν εκλογικό γύρο, σχολιάζοντας πως «ο εκλογικός νόμος δεν εκλέγει από μόνος του δημάρχους που σημαίνει ότι δεν είναι πανάκεια». «Η σκληρή δουλειά και η εμπιστοσύνη των δημοτών μας πρέπει να είναι ο στόχος μας» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, τονίζοντας ότι «από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών ο Κώδικας θεωρείται ένα κορυφαίο νομοθέτημα. «Είναι η ναυαρχίδα του υπουργείου Εσωτερικών και είναι ευτύχημα που στο τιμόνι του βρίσκεται ο Θεόδωρος Λιβάνιος που επιχειρεί αυτή την τομή και είχε τη βούληση όλη αυτή η πανσπερμία νόμων και διατάξεων να κωδικοποιηθεί σε ένα ενιαίο Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση. «Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα και πολλοί ήταν αυτοί που δεν θέλησαν στο παρελθόν να το αναλάβουν. Σήμερα όμως ο Κώδικας είναι γεγονός και σας διαβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση θέλει να τον τελειώσει γρήγορα» επισήμανε ο κ. Γκιουλέκας.

Λ. Κυρίζογλου: Ο Κώδικας θετικό βήμα μπροστά, αλλά επιφυλασσόμαστε

Στα στάδια προετοιμασίας του νέου Κώδικα, τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του αρχικού σχεδίου, αλλά και στον οδικό χάρτη έως την ψήφισή του από τη Βουλή αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου. Τόνισε ότι ο Κώδικας είναι ένα θετικό βήμα μπροστά, όμως, όπως είπε, δεν είναι αυτό που αποφάσισε η ΚΕΔΕ στα συνέδριά της, δηλαδή η Διοικητική Μεταρρύθμιση του κράτους που πρέπει σύμφωνα με το Σύνταγμα (Άρθρο 101) να οργανωθεί κατά το αποκεντρωτικό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά στο τελικό κείμενο γνωστοποίησε ότι η ΚΕΔΕ έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα της παραδοθεί εντός των επόμενων ημερών, πριν από την επίσημη έναρξη της διαβούλευσης, ενώ μετά το πέρας της διαβούλευσης, είπε ο κ. Κυρίζογλου θα γίνουν τέσσερις συνεδριάσεις στη Βουλή στην αρμόδια Επιτροπή και τρεις συνεδριάσεις στην Ολομέλεια. Το χρονοδιάγραμμα, πρόσθεσε, είναι σαφές και προβλέπει επιτάχυνση της διαδικασίας αυτό το διάστημα, ώστε πριν το τέλος Απριλίου ο Κώδικας να είναι νόμος του κράτους.

«Οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ έχουν ήδη κατατεθεί με την ελπίδα ότι θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, ωστόσο εμείς ως ΚΕΔΕ θα παρακολουθούμε στενά την πορεία της σύνταξης του Κώδικα, γιατί δεν δώσαμε λευκή επιταγή. Θα δούμε αν έγιναν δεκτές όλες οι διαφωνίες μας ή οι παρατηρήσεις μας. Κάποιες θα γίνουν δεκτές, κάποιες άλλες όχι. Τα βασικά και θεμελιώδη αιτήματά μας όμως τα έχουν δεχτεί ήδη. Έως τότε επιφυλασσόμαστε» σημείωσε.

Ο κ. Κυρίζογλου αναφέρθηκε και στην πρόταση της ΚΕΔΕ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι για να υλοποιηθεί πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα πολυδιάστατο για την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση με πυλώνες: την ισόρροπη ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρών δήμων, την οικονομική αυτοτέλεια και την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για τους οποίους, όπως έκανε γνωστό, η ΚΕΔΕ έλαβε τη διαβεβαίωση από τον υπουργό Εσωτερικών ότι δεν θα αλλάξει η διάταξη του Άρθρου 259 σύμφωνα με την οποία οι δήμοι δικαιούνται να έχουν δυναμικούς πόρους.

Α. Αηδονά: Ο Κώδικας ευκαιρία για επανεκκίνηση

Την άποψη ότι νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης δεν είναι απλώς μια ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά μια ευκαιρία επανεκκίνησης, διατύπωσε στην ομιλία της η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά. «Η προσπάθεια που γίνεται σήμερα με τον νέο, ενιαίο αυτοδιοικητικό κώδικα μπορεί να βάλει τάξη, αλλά κυρίως μπορεί να θέσει την κατεύθυνση. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα: θέλουμε έναν Κώδικα που απλώς θα κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία ή στόχος είναι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία να θέσει τις βάσεις για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση; Και η απάντηση σε αυτό νομίζω είναι αυτονόητη» επισήμανε.

Η χώρα, πρόσθεσε η Περιφερειάρχης, χρειάζεται ένα μοντέλο διοίκησης πιο λειτουργικό, πιο κοντά στον πολίτη, ένα μοντέλο όπου οι ρόλοι είναι διακριτοί, οι αρμοδιότητες και, άρα, και οι ευθύνες συγκεκριμένες και οι διαδικασίες απλές και γρήγορες.

«Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια βασική αρχή που δεν μπορεί να αγνοηθεί: καμία αρμοδιότητα χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και καμία αρμοδιότητα χωρίς και το αναγκαίο προσωπικό» σημείωσε.

Η κ. Αηδονά αναφέρθηκε και στη συνεργασία μεταξύ του πρώτου και δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης, λέγοντας πως «η συνεργασία της Περιφέρειάς μας με τους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας είναι υποδειγματική και είναι και αποτελεσματική -γιατί έχει αποδώσει έργα υποδομών και παρεμβάσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή και για κάθε πολίτη».

Π. Τσακίρης: Το νέο σύστημα εκλογής εισάγει θεσμικές καινοτομίες

Στις μεγάλες θεσμικές καινοτομίες που εισάγει το νέο εκλογικό σύστημα επικεντρώθηκε στην ομιλία του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου και μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ Παντελής Τσακίρης, που ήταν και ο βασικός εισηγητής του θέματος στη Γενική Συνέλευση του οργάνου τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ειδικότερα ανέφερε:

-Την άμεση εκλογή δημάρχου με καθαρό κατώφλι 42% από τον πρώτο γύρο: Αυτό, είπε ο κ. Τσακίρης, σημαίνει ότι ο δήμαρχος εκλέγεται με μια ουσιαστική, όχι οριακή, πλειοψηφία και ότι η εντολή διαμορφώνεται την ημέρα της κάλπης. Η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, σημείωσε, εξαλείφει τον κίνδυνο παρασκηνιακών συναλλαγών, ενισχύει τη διαφάνεια και μειώνει το κόστος.

-Δεύτερη καινοτομία, ανέφερε, είναι η εναλλακτική ψήφος, καθώς για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν ένα προφίλ προτίμησης που κατανέμεται αντικειμενικά, χωρίς πολιτικές διαπραγματεύσεις ενδιάμεσα.

-Τρίτη καινοτομία, κατά τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, είναι η σταθερή πλειοψηφία 3/5 στο δημοτικό συμβούλιο. «Αυτό», είπε, «δεν είναι παραχώρηση. Είναι μηχανισμός διασφάλισης διοικητικής ικανότητας».

-Ως τέταρτη καινοτομία ανέφερε το όριο του 3% για την είσοδο στο δημοτικό συμβούλιο. «Δεν αποτελεί αποκλεισμό, αλλά θεσμικό φίλτρο σοβαρότητας και βιωσιμότητας» επισήμανε.

Πέμπτη καινοτομία, σημείωσε ο κ. Τσακίρης, είναι ο θεσμός του Δημοτικού Συμβούλου Επικρατείας.

Έκτη καινοτομία η θεσμική ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, καθώς ο Κώδικας, σημείωσε ο ίδιος, επαναφέρει τους νέους όχι ως παρατηρητές, αλλά ως ισότιμους συμμετέχοντες στο δημοκρατικό γίγνεσθαι της αυτοδιοίκησης και

-Έβδομη καινοτομία η κατοχύρωση της ισχυρής ποσόστωσης γυναικών. «Η πρόβλεψη του 40% για την παρουσία γυναικών σε κάθε εκλογικό συνδυασμό δεν είναι τυπικό μέτρο, αλλά μια βαθιά θεσμική επιλογή που φέρνει την Αυτοδιοίκηση σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δημοκρατικά δεδομένα» υπογράμμισε.