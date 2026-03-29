ΠΕΔΚΜ: Αποχαιρετά με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη “Μεγάλη Κυρία” του ελληνικού τραγουδιού

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια της «Μεγάλης Κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλας, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε ένας τραγουδιστικός μύθος, μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά και το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Η Μαρινέλλα, επισημαίνει η ΠΕΔΚΜ, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και η απώλειά της δεν αφήνει απλώς ορφανό το ελληνικό πεντάγραμμο, αλλά δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό μας.

Το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τους τους οικείους της, τονίζοντας ότι αποχαιρετά τη «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, η απώλεια της οποίας άφησε πιο φτωχή την ελληνική μουσική.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Η απώλεια της Μαρινέλλας που βύθισε στη θλίψη όλη την Ελλάδα, δεν αφήνει απλώς ορφανό το ελληνικό πεντάγραμμο, αλλά δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό μας.

Υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής, μια καλλιτέχνιδα σημαντικής εμβέλειας. Μια τραγουδίστρια που κατάφερε να νικήσει τον χρόνο με τη φωνή της και το πάθος της για ζωή. Άλλωστε, με αυτό το πάθος και την τεράστια αγάπη της για το τραγούδι πορεύτηκε για δεκαετίες, μιλώντας στην καρδιά και την ψυχή του κάθε Έλληνα.

Η Μαρινέλλα έζησε και πέθανε ως μια μεγάλη και αυθεντική καλλιτέχνιδα, που υπηρέτησε την τέχνη της μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα την θυμόμαστε με αγάπη, συγκίνηση και νοσταλγία για όλα τα Κυριακάτικα τραπέζια, στα οποία ξεχώριζε η φωνή της.

Η φωνή της Ελλάδας έσβησε και θα ακούγεται πλέον στη μεγάλη μπάντα του παραδείσου. Για όλους μας όμως εκείνη θα βρίσκεται για πάντα στη σκηνή που τόσο αγαπούσε και εμείς θα υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της».